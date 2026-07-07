Ko li se ovome nadao? Begunci izdržali do cilja, Pogačaru anonimus skinuo žutu majicu

Slavlje na četvrtoj etapi pripalo je Madsu Pedersenu. Vozač Lidl Treka ipak je renomirani u odnosu na ostale momke koji su se našli s njim u begu, a izuzetno zahtevnu deonicu dugu nešto manje od 182 kilometara izvezao je za 4:10,45 i tako stigao do svog 61. trijumfa u karijeri. Ono što je svakako glavni događaj dana jeste da je Tadej Pogačar predao žutu majicu, namenjenu lideru u generalnom plasmanu, a primat je preuzeo Torsten Tren. Reč je o Norvežaninu, članu Uno Iksa, koji je sve vreme bio predvodnik bega i na kraju nije ni jurio etapnu pobedu kada je shvatio da će se obući u "žuto", što mu je najveći uspeh u karijeri.

Ono što je za ne poverovati jeste što glavnih favorita za osvajanje (Tadej Pogačar i Jonas Vinjegor) više nema ni u samom vrhu. U četvrtoj etapi su u potpunosti profitirali momci koji su smogli snage i nešto drugo da krenu u beg. Tako je sada Šon Kvin (EF Edžikejšn) drugoplasirani u generalnom plasmanu s istim vremenom kao Norvežanin, dok je na trećoj poziciji Matijas Vaček iz Lidla (+3,50). Tek posle njih sledi Pogačar, koji ima gotovo osam minuta zaostatka za liderom (7,53), a istu minus ima i Vinjegor.

Naravno, bilo je godinama u kojima su favoriti vozili na leru ili s nešto manje energije, ali to može da se obije o glavu. Međutim, poznavajući Danca i Slovenca, teško da će oni dozvoliti sebi takav podbačaj.

Ono što je jasno jeste da naredna etapa neće biti nešto naročito interesantna što se tiče borbe za generalni plasman, jer nas očekuje prvi obračun sprintera. Pred pelotonom je deonica od 158,3 kilometara, a sada je vreme da se povede ozbiljna borba za zeleni dres, dok je na Torstenu Trenu da bar neko vreme uživa u žutom.