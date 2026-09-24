Koliko može podmlađena Srbija u Ohridu?

Podmlađena Srbija, sa malim brojem rukometašica, koje su iznele teret kvalifikacija za Evopsko prvenstvo krajem godine, bez igračica Crvene zvezde u Naise, ove nedelje imaće tri jake provere u komšiluku, u Ohridu, na Trofeju Makedonije u okviru EHF nedelje.

Prvi rival za izabanice Sandre Kolaković je Makedonija (18.00 Arena Sport), u petak je duel sa Hrvatskom, a u subotu sa najjačom selekcijom na ovom turniru, Crnom Gorom, četvrtfinalistom Svetskog prvenstva iz Nemačke prošle godine.