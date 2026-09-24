Koliko može podmlađena Srbija u Ohridu?
Vreme čitanja: 2min | čet. 24.09.26. | 11:36
Makedonke prve rivalke rukometašicama Srbije danas (18.00, Arena Sport) na turniru u komšiluku
Podmlađena Srbija, sa malim brojem rukometašica, koje su iznele teret kvalifikacija za Evopsko prvenstvo krajem godine, bez igračica Crvene zvezde u Naise, ove nedelje imaće tri jake provere u komšiluku, u Ohridu, na Trofeju Makedonije u okviru EHF nedelje.
Prvi rival za izabanice Sandre Kolaković je Makedonija (18.00 Arena Sport), u petak je duel sa Hrvatskom, a u subotu sa najjačom selekcijom na ovom turniru, Crnom Gorom, četvrtfinalistom Svetskog prvenstva iz Nemačke prošle godine.
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Jedna od retkih iz sadašnjeh sastava i koja bi trebalo da izbori mesto za Bratislavu na šampionatu Starog kontinenta početkom decembra je srednji bek Bora Aleksandra Vasić.
“U znatno promenjenom smo sastavu u odnosu na kvalifikacije za EP. Imamo veliki broj mladih igračica, tek izašlih iz juniorskog tima. Biće to dobre provere za mlade igračice, kao i za stručni štab, jer će tako steći najbolji uvid u njihove mogućnosti. Sve tri selekcije su dobre, jake i mislim da su u ovom trenutku pravi rivali za nas. Makedonija je domaćin turnira i ima dobar tim, Hvatska u poslednje vreme igra odlično i u dobrom je sastavu na turniru, dok o Crnoj Gori nema potrebe trošiti reči. Dolaze u punom sastavu, spremne da osvoje turnir i dobro znamo njihovu snagu i mogućnosti”, rekla je Vasićeva.
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TROFEJ MAKEDONIJE U OHRIDU ZA RUKOMETAŠICE
Četvrtak
16.00: (1,85) Hrvatska (8,00) Crna Gora (2,30)
18.00: (2,85) Makedonija (8,00) Srbija (1,60)
***kvote su podložne promenama