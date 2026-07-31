Koliko talenta, toliko malera: Nova teška povreda Miloša Kosa

Tim Raula Gonzalesa je prvu nedelju priprema odradio u Beogradu, a potom nastavio da trenira na Ubu. Već krajem avgusta crno-bele očekuju utakmice Regionalne lige, a potom i borba za trofej Superkupa početkom septembra u Boru.

Kos je neizvestan za start Lige šampiona 9. septembra u Pioniru kada stiže vicešampion Evrope, Fikse Berlin. Ipak, dobra vest je da ne postoji opasnost da Raul Gonzales bude lišen usluga levog beka za Svetsko prvenstvo početkom naredne godine u Minhenu i Kelnu.

Na levom beku u Partizanu, Gonzales računa na Belorusa Vladislava Kuleša, akvizije iz nemačkog Melsungena, Simu Šijana i još jednog potencijalnog reprezentativca, starosedeoca Aljošu Damjanovića.

Podsetimo, Kos poslednjih godina ima mnogo problema s povredama. Prošle sezone je malo igrao u Erlangenu u Bundesligi. Propustio je sedam meseci u nemačkom šampionatu, a zbog problema sa zglobom je propustio i Evropsko prvenstvo u danskom Herningu.

Prošle nedelje na početku priprema crno-belih, Kos je za Mozzart Sport rekao da mu je dolazak u Partizan ostvarenje dečačkih snova.

"Odmalena sam partizanovac, kao i većina u mojoj porodici. Kad sam dobio poziv da dođem u Partizan, u početku nisam bio svestan toga da je to dečački san, da je lepo kada branite boje kluba za koji navijate. Sada mi se ta želja iz detinjstva ispunila”, istakao je novi levi bek crno-belih.