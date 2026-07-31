Heg je prošlost, Bode ima vunderkinda koga prate Barselona, Siti, Juve, Čelsi, Ajaks...

Prate ga u Barseloni, Mančester Sitiju, Juventusu, Čelsiju, Njukaslu i Ajaksu.

“On je jedan od najvećih evropskih talenata kada su u pitanju napadači”, istakao je za TV2 norveški stručnjak Jav Amankvah.

21.00: (1,28) Bode Glimt (6,00) Lilestrem (9,50)

Mikel Bro Hansen je stigao na Aspmiru u januaru prošle godine. Prošle nedelje je postigao treći gol za norveškog vicešampiona u pobedi u gostima nad Sandefjordom. Ušao je u igru u sudijskoj nadoknadi i samo minut mu je bio potreban da zatrese mrežu, premijerni pogodak ove godine u Elitseriji. Pre toga je protiv Ham Kama igrao 11 minuta.

Početkom prošlog meseca je mladi Danac postigao gol za svoju selekciju na Evropskom prvenstvu protiv Italije – 3:3, a bio je strelac u Velsu i protiv Crne Gore.

“Oni koji prate treninge Bode Glimta kažu da su njegove veštine u završnicama već na nivou iskusnog, vrhunskog napadača. On poseduje kvalitete koje retko koji tinejdžer poseduje u Evropi”, rekao je ovaj fudbalski stručnjak.

Pitanje je da li će Bode da traži zamenu za Kaspera Hega ili će da se okrene razvoju ovog talentovanog napadača.

“U nekom trenutku, možda ne sada, ali sledeće godine, moraće u Bodeu da počnu dosta da ulažu u njega. Pitanje je da li treba da ga prodaju kao skupu robu ili sami da izvuku potencijal iz njega”, zaključuje Amankvah.

19.00: (1,60) Volerenga (4,10) Ham Kam (5,50)

Bro Hansen je rođen u Listrupu u Danskoj 25. januara 2009. godine. Igrao je za mlađe kategorije tima iz rodnog grada, a zatim je bio u Midtjilandu, odakle se 2001. godine pridružio Akademiji Orhusa. Prvi gol za Bode je postgao još prošle sezone, 5. aprila, u Elitseriji u pobedi protiv Ham Kama sa 3:0.