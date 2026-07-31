Heg je prošlost, Bode ima vunderkinda koga prate Barselona, Siti, Juve, Čelsi, Ajaks...
Vreme čitanja: 3min | pet. 31.07.26. | 12:27
Mladi Danac Mikel Bro Hansen prošle nedelje postigao prvenac ove sezone u Elitseriji, nameće se kao zamena za zemljaka koji je pojačao Seltik. Bode u seriji od četiri pobede pred dolazak na Aspmiru (21.00) Lilestrema u 16. kolu
Pričalo se ovog leta o odlasku trofejnog stručnjaka, tvorca čuda sa Arktičkog kruga, Kjetila Knutsena. Pominjao se Strazbur, ali je norveški trener ostao u taboru Bodea. Otišao je Danac Kasper Heg u Seltik za fiksno 12.850.000 evra.
Planski su u Bodeu prodali jednu od glavnih zvezda, uz norveške reprezentativce, kapitena Patrika Berga i nekadašnjeg napadača Milana Jensa Petera Haugea. Bode je u orbitu ove godine gurnuo vunderkinda, Danca Mikela Broa Hansena koji ima samo 17 godina. Već je “zapisan” u najvećim klubovima Starog kontinenta.
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Prate ga u Barseloni, Mančester Sitiju, Juventusu, Čelsiju, Njukaslu i Ajaksu.
“On je jedan od najvećih evropskih talenata kada su u pitanju napadači”, istakao je za TV2 norveški stručnjak Jav Amankvah.
21.00: (1,28) Bode Glimt (6,00) Lilestrem (9,50)
Mikel Bro Hansen je stigao na Aspmiru u januaru prošle godine. Prošle nedelje je postigao treći gol za norveškog vicešampiona u pobedi u gostima nad Sandefjordom. Ušao je u igru u sudijskoj nadoknadi i samo minut mu je bio potreban da zatrese mrežu, premijerni pogodak ove godine u Elitseriji. Pre toga je protiv Ham Kama igrao 11 minuta.
Početkom prošlog meseca je mladi Danac postigao gol za svoju selekciju na Evropskom prvenstvu protiv Italije – 3:3, a bio je strelac u Velsu i protiv Crne Gore.
“Oni koji prate treninge Bode Glimta kažu da su njegove veštine u završnicama već na nivou iskusnog, vrhunskog napadača. On poseduje kvalitete koje retko koji tinejdžer poseduje u Evropi”, rekao je ovaj fudbalski stručnjak.
Pitanje je da li će Bode da traži zamenu za Kaspera Hega ili će da se okrene razvoju ovog talentovanog napadača.
“U nekom trenutku, možda ne sada, ali sledeće godine, moraće u Bodeu da počnu dosta da ulažu u njega. Pitanje je da li treba da ga prodaju kao skupu robu ili sami da izvuku potencijal iz njega”, zaključuje Amankvah.
19.00: (1,60) Volerenga (4,10) Ham Kam (5,50)
Bro Hansen je rođen u Listrupu u Danskoj 25. januara 2009. godine. Igrao je za mlađe kategorije tima iz rodnog grada, a zatim je bio u Midtjilandu, odakle se 2001. godine pridružio Akademiji Orhusa. Prvi gol za Bode je postgao još prošle sezone, 5. aprila, u Elitseriji u pobedi protiv Ham Kama sa 3:0.
I bez Kaspera Hega, Bode ostaje prvi favorit da posle godinu dana vrati titulu na Aspmiru. Iako je imao problem sa nekompletnim timom zbog trojice reprezentativaca Norveške koji su se kasno vratili sa Mundijala, gde su Vikinzi stigli čak do četvrtfinala, četvorostruki šampion Norveške je u top formi. Vezao je četiri pobede, i to bez primljenog gola.
Za razliku od prethodnih godina, Bode nije gol mašina (u proseku 2,5 gola po meču), ali je Knutsenova mašinerija od granita u defanzivi. Na četiri utakmice ovog leta, mreža se nije zatresla. Loše je startovao Bode, ali je prestigao šampiona Viking, doduše uz meč više. Šampion iz Stavangera je poražen ovog meča od Sarpsborga (1:0), a u proteklom kolu je uzeo samo bod Olesundu (1:1).
U konkurenciji za titulu je i Tromse, ali teško je očekivati da može da prati tandem na vrhu. Bode želi da nastavi pobednički niz i večeras (21.00) na severu Norveške protiv Lilestrema koji je na četvrtom mestu, ali forma žuto-crnih nije najbolja, tri poraza u poslednjih pet kola.
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NORVEŠKA 1 – 16. KOLO
Petak
19.00: (1,60) Volerenga (4,10) Ham Kam (5,50)
21.00: (1,28) Bode Glimt (6,00) Lilestrem (9,50)
Subota
16.00: (2,30) Frederikstad (3,45) Sandefjord (3,05)
18.00: (5,40) Start (4,00) Viking (1,55)
17.00: (3,90) Olesund (3,50) Tromse (1,95)
17.00: (1,70) KFUM Oslo (3,60) Kristijansund (5,30)
17.00: (1,65) Molde (4,00) Sarsborg (5,10)
19.15: (1,90) Bran (3,60) Rozenborg (4,00)
***kvote su podložne promenama