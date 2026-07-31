Zavrzlama zvana Votson: Ako Denver hoće da ga zadrži, ligi plaća čak 231.000.000 dolara

Kako prenosi NBA insajder i novinar Clutch Points-a Bret Sigel , čelnici Denvera ne odustaju od namere da potpišu novi ugovor sa Votsonom . Međutim, finansijska situacija Nagetsa zahteva izuzetno oprezno delovanje, pošto je klub već probio takozvani "drugi prag" poreza na luksuz (second apron).

Denver Nagetsi očajnički žele da zadrže Pejtona Votsona , ali bi ta želja mogla papreno da ih košta. Poznato je da je krilni centar odbio prvu ponudu franšize iz Kolorada jer želi vise novca od Kristijana Brauna , a ta situacija nije lako rešiva, gledajući isključivo sa finansijskog aspekta.

"Želja da zadrže Pejtona Votsona uopšte nije upitna", jasna je Sigelova poruka. Međutim, glavobolju ne zadaje samo Votsonova plata, već monstruozna novčana kazna koju bi Nagetsi morali da plate ligi na ime poreza.

Sigel je slikovito objasnio situaciju: čim je Denver izjednačio ponudu Oklahome za Spensera Džonsa, njihov projektovani porez na luksuz doslovno je eksplodirao — sa 32.000.000 na čak 68.000.000 dolara. A što je najgore, taj potez ih je automatski gurnuo preko famoznog "drugog praga", čime su sebi praktično vezali ruke za bilo kakve opcije oko eventualnog sign-and-trade aranžmana. "To što nisu dali Džonsa poguralo ih je iznad granice. Porez im se duplirao, a ušli su u tu najstrožu poresku zonu iz koje nema lakog izlaza", zaključuje Sigel. Nije tajna da franšiza iz Kolorada nije tako atraktivna destinacija za NBA košarkaše kao pojedine druge ekipe sa većom istorijom, te iz tog razloga neretko mora da preplaćuje igrače, a dodatan novac koji je morala da potroši na Džonsa je samo dodatno otežao već komplikovanu situaciju. Prema rečima pomenutog izvora, čak i u slučaju da Votson jednostavno prihvati prvobitnu, finansijski najmanju ponudu vrednu 6.500.000 dolara, to bi opet bio veliki udarac na budžet Nagetsa. Međutim, višegodišnji ugovor po cifri koju Votsonov tabor po svemu sudeći potražuje stavlja franšizu iz Kolorada u praktično nemoguću poziciju.