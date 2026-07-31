Zavrzlama zvana Votson: Ako Denver hoće da ga zadrži, ligi plaća čak 231.000.000 dolara
Vreme čitanja: 3min | pet. 31.07.26. | 12:37
Problem nije sama plata igrača, već činjenica da bi Nagetsi prešli "drugi prag" poreza na luksuz
Denver Nagetsi očajnički žele da zadrže Pejtona Votsona, ali bi ta želja mogla papreno da ih košta. Poznato je da je krilni centar odbio prvu ponudu franšize iz Kolorada jer želi vise novca od Kristijana Brauna, a ta situacija nije lako rešiva, gledajući isključivo sa finansijskog aspekta.
Kako prenosi NBA insajder i novinar Clutch Points-a Bret Sigel, čelnici Denvera ne odustaju od namere da potpišu novi ugovor sa Votsonom. Međutim, finansijska situacija Nagetsa zahteva izuzetno oprezno delovanje, pošto je klub već probio takozvani "drugi prag" poreza na luksuz (second apron).
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"Želja da zadrže Pejtona Votsona uopšte nije upitna", jasna je Sigelova poruka.
Međutim, glavobolju ne zadaje samo Votsonova plata, već monstruozna novčana kazna koju bi Nagetsi morali da plate ligi na ime poreza.
Sigel je slikovito objasnio situaciju: čim je Denver izjednačio ponudu Oklahome za Spensera Džonsa, njihov projektovani porez na luksuz doslovno je eksplodirao — sa 32.000.000 na čak 68.000.000 dolara. A što je najgore, taj potez ih je automatski gurnuo preko famoznog "drugog praga", čime su sebi praktično vezali ruke za bilo kakve opcije oko eventualnog sign-and-trade aranžmana.
"To što nisu dali Džonsa poguralo ih je iznad granice. Porez im se duplirao, a ušli su u tu najstrožu poresku zonu iz koje nema lakog izlaza", zaključuje Sigel.
Nije tajna da franšiza iz Kolorada nije tako atraktivna destinacija za NBA košarkaše kao pojedine druge ekipe sa većom istorijom, te iz tog razloga neretko mora da preplaćuje igrače, a dodatan novac koji je morala da potroši na Džonsa je samo dodatno otežao već komplikovanu situaciju.
Prema rečima pomenutog izvora, čak i u slučaju da Votson jednostavno prihvati prvobitnu, finansijski najmanju ponudu vrednu 6.500.000 dolara, to bi opet bio veliki udarac na budžet Nagetsa.
Međutim, višegodišnji ugovor po cifri koju Votsonov tabor po svemu sudeći potražuje stavlja franšizu iz Kolorada u praktično nemoguću poziciju.
"Ukoliko ga potpišu na ugovor od 23.000.000 dolara po sezoni — što je opseg koji se u NBA krugovima trenutno smatra realnim za igrača njegovih kvaliteta — porez Denvera skače sa 68.000.000 na neverovatnih 231.000.000 dolara za sezonu 2026/27", ističe Sigel.
Takav scenario bi Denver gurnuo u sam vrh najskupljih igračkih kadrova u istoriji lige, što svakako nije ohrabrujući podatak za čelnike Nagetsa.
"Kada tu sumu saberete sa njihovim ukupnim platama igrača, koje bi iznosile otprilike isto toliko — negde između 240.000.000 i 250.000.000 dolara — dolazite do cifre od 500.000.000 samo za plate i porez! I sve to samo da bi se zadržao Pejton Votson pod uslovima koje zahteva", slikovit je bio Sigel.
Za franšizu čija se igra zasniva oko Nikole Jokića i Džamala Mareja, ovo je zaista astronomatska cifra.
Denver nema tradiciju prelaženja praga poreza na luksuz u velikoj meri, a pitanje je da li je Votson zaista vredan trošenja ovolikog novca, pogotovo jer se ne radi samo o plati igrača, već o debelom zalaženju u crvenu zonu kada je u pitanju porez na luksuz.
Za krilnog centra su interesovanje pokazali Los Anđeles Klipersi, Milvoki Baksi i Atlanta Hoksi, te je jasno da će on svakako brzo naći angažman u najjačoj ligi na svetu ukoliko ne dođe do dogovora sa Denverom. Uzimajući u obzir potraživanja Votsona, te činjenicu da su Nagetsi na minulom draftu pokupili Trevona Brazila koji takođe igra na četvorci, možda je najrealnija opcija u ovom trenutku upravo – razlaz.