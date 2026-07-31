Došao kao dete, odlazi kao čovek i skoro rekorder: Golman Brage u Njukaslu za 30.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 12:22
Preskočio je revanš meč protiv Železničara zbog kompletiranja transfera…
Nije završio ni srednju školu, bio je i dalje dete, a otišao je preko 2.600 kilometara na zapad. Skoro skroz do Atlantika. Lukaš Horniček je kao tinejdžer napustio Pardubice. Preselio se iz Češke za Portugaliju, prvo na pozajmicu, a potom je otkupljen. Braga ga je u Kamenolom dovela za 900.000 evra, klesala je kamen i uspela od njega da napravi golmana za Premijer ligu.
Ostrvo će mu biti naredna stanica. Češka, Portugalija, pa Engleska. Lukaš Horniček braniće u najboljoj ligi na svetu, nalazi se pred transferom u Njukasl za 30.000.000 evra.
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Potencijalno, moguće, možda – ništa od toga. Da je vrlo blizu prelaska na Sent Džejmsis park govori i to što sinoć nije bio među stativama. U prvoj utakmici kvalifikacija za Ligu konferencije češki čuvar mreže jebranio u Pančevu, ali je preskočio revanš protiv Železničara. Razlog je taj što je operacij ušla u završnu fazu.
Lukaš Horniček nalazi se pred kompletiranjem transfera, sve što su od njega prethodnih godina u Njukaslu videli im je sasvim dovoljno. Odabrali su ga da bude konkurencija Niku Poupu, koga su iz Barnlija pre četiri godine doveli za 11.500.000 evra. Sada će za golmana izdvojiti znatno više.
Neće češki golman biti neko za koga su na severu Engleske u ovom prelaznom roku najviše dali novca, ali hoće biti pri vrhu. Biće treća najveća kupovina. Bazumana Traore plaćen je 50.000.000 evra, kasa je razbijena za krilo Hofenhajma. Odvojeno je i 35.000.000 evra za Alađija Bambu iz Monaka, a odmah iza njih naći će se Lukaš Horniček.
Posle sedam godina u Bragi (jedna kao pozajmljen igrač, a potom je usledio transfer), došao je trenutak da se Lukaš Horniček naplati. I da se mrdne iz Kamenoloma. Sa stadiona na koji je došao kao dete, neko ko nije formirana ličnost, odlazi kao čovek. Kada dokumentacija između dva kluba bude razmenjena i kada stavi paraf na ugovor sa Englezima, postaće jedna od najboljih prodaja portugalskog tima…
Naći će se Lukaš Horniček u Top 5 izlaznih transfera Brage!
Poslednjih godina je klub koji je u prošlosti znao da razvoji Benfiku, Porto i Sporting, i te kako znao da proda po više nego pristojnoj ceni. Al Itihad je pre godinu dana kupio Rožera Fernandeša za 32.000.000, što je Bragin rekord. Za toliko je svojevremeno i Vitinja otišao u Marselj, dok je Barselona otkupila Fransiska Trinkaa za 30.940.000. Samo još jedan igrač je dobacio do magične granice.
Sporting je uzeo urugvajskog reprezentativca Rodriga Salasara za 30.000.000 evra, sada će za toliku sumu Kamenolom napustiti i Lukaš Horniček.