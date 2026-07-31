Došao kao dete, odlazi kao čovek i skoro rekorder: Golman Brage u Njukaslu za 30.000.000 evra

Potencijalno, moguće, možda – ništa od toga. Da je vrlo blizu prelaska na Sent Džejmsis park govori i to što sinoć nije bio među stativama. U prvoj utakmici kvalifikacija za Ligu konferencije češki čuvar mreže jebranio u Pančevu, ali je preskočio revanš protiv Železničara. Razlog je taj što je operacij ušla u završnu fazu.

Lukaš Horniček nalazi se pred kompletiranjem transfera, sve što su od njega prethodnih godina u Njukaslu videli im je sasvim dovoljno. Odabrali su ga da bude konkurencija Niku Poupu, koga su iz Barnlija pre četiri godine doveli za 11.500.000 evra. Sada će za golmana izdvojiti znatno više.

Neće češki golman biti neko za koga su na severu Engleske u ovom prelaznom roku najviše dali novca, ali hoće biti pri vrhu. Biće treća najveća kupovina. Bazumana Traore plaćen je 50.000.000 evra, kasa je razbijena za krilo Hofenhajma. Odvojeno je i 35.000.000 evra za Alađija Bambu iz Monaka, a odmah iza njih naći će se Lukaš Horniček.