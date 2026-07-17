Kompletiran spisak borbi u Beogradu: Jan Blahovič saznao ime novog protivnika

Stirling je borac koji preferira borbu na nogama, a ugovor je obezbedio brutalnim nokautom u Dejna Vajt Kontender Seriji, i od tada nanizao pet pobeda u UFC-u. Za Blahoviča , koji je 14 godina stariji od rivala, ovo će biti 22. nastup u najjačoj svetskoj organizaciji. U poslednje četiri borbe je bez pobede, ima dva poraza i dva nerešena ishoda upravo protiv nesuđenih rivala Magomeda Ankalaeva i Bogdana Guskova . U ovaj meč ući će sa ulogom 'čuvara kapije', i pokušaće da spreči Stirlinga u nameri da pobedom uskoči na listu rangiranih boraca.

U slučaju da ne bude nekih nepredviđenih otkazivanja, ovo će biti i poslednja borba zakazana za Beogradsku arenu. Već je najavljeno 14 mečeva na UFC-ovom debitantskom pojavljivanju u Srbiji. Uroš Medić predvodiće popis borbi u meču protiv Danijela Rodrigeza, a očekuje se da po važnosti, duel nekadašnjeg poljskog šampion protiv Stirlinga, bude odmah iza srpskog borca. I dalje nije zvanično objavljeno ko će se naći u glavnom delu programa, ali se očekuje da tu budu domaći borci koji su već bili deo organizacije i pre nego što je najavljeno da će UFC doći u Beograd, a to su Aleksandar Rakić i Duško Todorović.

Rakić će u Beogradu nastupiti u novoj težinskoj kategoriji. U meču do 120 kilograma snage će odmeriti sa Marčinom Tiburom. Protivnik Duška Todorovića biće Švajcarac Robin Valentin. Todorović je pre nešto više od mesec dana potpisao četvrti ugovor sa najjačom svetskom organizacijom, a kao i prethodna tri ugovora, i ovaj garantuje da ćemo ga još četiri meča gledati u UFC-u.

(1.50) A.Rakić - M.Tibura (2.45)

Potvrdu za glavni deo programa dobijena je još samo od Miloša Janičića, koji je na instagramu najavio da će njegova borba protiv Noe Gunjona biti u gornjem delu spiska mečeva. Od regionalnih boraca na ovoj priredbi gledaćemo još i Jovana Leku, Vlasta Čepa, Nikoliju Milošević i Marinu Spasić.