Krecu odredio spisak, odbojkaši kreću na Evropsko prvenstvo

Boje Srbije braniće:

Tehničari Nikola Jovović i Aleksa Batak, korektori Dražen Luburić i Veljko Mašulović, libera Vukašin Ristić i Stefan Negić, blokeri Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović i Stefan Kokeza, te primači servisa Marko Ivović, Miran Kujundžić, Pavle Perić i Lazar Marinović.

Reprezentacija Srbije će igrati u grupi C u Tampereu, gde će joj protivnici biti Finska, Estonija, Holandija, Belgija i Danska. Prvi meč naš tim će igrati u petak od 19 časova protiv Estonije.

Ukoliko izbori prolaz dalje, Srbija će u osmini finala igrati protiv rivala iz grupe A, u kojoj su Italija, Slovenija, Češka, Grčka, Švedska i Slovačka.