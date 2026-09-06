Lekler ide na dodatne preglede posle incidenta u Monci: Na desno oko nisam najbolje video

Po povratku iz medicinskog centra gde je procenjeno da nema povreda, Lekler je otkrio da je imao prvobitne probleme sa vidom.

‘’Vrat je bio u redu, samo mi je u početku vid bio malo problematičan. Na desno oko nisam najbolje video, ali sada je sve u redu, tako da je to bilo ono zbog čega sam se najviše brinuo kada sam izašao iz bolida. Posle toga, tu i tamo je bilo malo bolova, što je normalno nakon ovakvog udesa, ništa više od toga.’’

Međutim, iako se trenutno oseća dobro, Monegašanin je dodao da će ipak otići na dodatne preventivne preglede.

‘’Mislim da ću morati da obavim još nekoliko dodatnih pregleda, verovatno večeras i sutra, kako bismo bili sigurni da ću biti potpuno spreman za Madrid. Trebalo bi da bude sve u redu, ali bolje je biti siguran.’’

Incident Leklera veliki je udarac za Ferari na njihovoj domaćoj trci, koja je za ekipu već počela loše kada je Lekler na samom startu izgurao svog timskog kolegu Luisa Hamiltona van staze. Sedmostruki šampion je trku završio na šestoj poziciji, dok je Andrea Kimi Antoneli u Mercedesu slavio ispred timskog kolege Džordža Rasela i Maksa Verstapena u Red Bulu, nakon što je trku započeo sa 19. mesta.

Akcija se u šampionatu Formule 1 nastavlja već narednog vikenda, kada je na programu Velika nagrada Španije u Madridu.