Liga Evrope drastično slabija naredne sezone, Srbija sa 10 rukometaša

Posle Lige šampiona u Beču su izvučene i grupe Lige Evrope. Nemački Melsungen neće braniti krunu pošto se plasirao u elitno evropsko takmičenje. Nažalost, srpski vicešampion, Vojvodina, odustao je od ovog takmičenja, odlučili su se na Slanoj bari da igraju najslabiji EHF kup.

Nema naših klubova, ali biće naših internacionalaca, ukupno 10. Boje Neksea braniće trojica Srba, Ognjen Cenić, Andrija Stankov i Mihailo Radovanović, za španske klubove, Bidasou i Logronju igraće braća Jevtić, stariji Marko u Irunu i mlađi Luka, novo pojačanje La Riohe.