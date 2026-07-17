Liga Evrope drastično slabija naredne sezone, Srbija sa 10 rukometaša
Vreme čitanja: 2min | pet. 17.07.26. | 14:16
Izvučene grupe drugorangiranog evropskog takmičenja. Flensburg favorit za krunu
Posle Lige šampiona u Beču su izvučene i grupe Lige Evrope. Nemački Melsungen neće braniti krunu pošto se plasirao u elitno evropsko takmičenje. Nažalost, srpski vicešampion, Vojvodina, odustao je od ovog takmičenja, odlučili su se na Slanoj bari da igraju najslabiji EHF kup.
Nema naših klubova, ali biće naših internacionalaca, ukupno 10. Boje Neksea braniće trojica Srba, Ognjen Cenić, Andrija Stankov i Mihailo Radovanović, za španske klubove, Bidasou i Logronju igraće braća Jevtić, stariji Marko u Irunu i mlađi Luka, novo pojačanje La Riohe.
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Boje Tatrana iz Prešovu braniće prošle sezone najbolji strelac ARKUS lige, Njegoš Đukić, dok je na golu Granoljersa srpski reprezentativac, treći golman Orlova, Luka Krivokapić. Za Eurofarm Pelister više ne igraju Bogdan Radivojević i Ilija Abutović, ali ne mogu Bitoljčani bez Srba, novi igrač makedonskog vicešampiona je srednji bek Aleksa Kolaković. Za Buzau igrać iskusni levi bek, Kragujevčanin Ivan Mošić, koji je stigao ovog leta iz Potaise Turde, dok je u francuskom Sen Rafaelu juniorski reprezentativac Srbije Dimitrije Maksović.
Flensburg je prvi favorit takmičenja, a najvećeg konkurenta imaće u Gumersbahu. Posle proširenja Lige šampiona, Liga Evrope je znatno slabija nego prethodnih godina.
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SASTAVI GRUPA
GRUPA A: Nekse, Elverum, San Rafael, Hamarbi.
GRUPA B: Bidasoa Irun, Limož, Hafnarfjerdur, Maritimo.
GRUPA C: Izviđač, Šamberi, Kadeten Šafhauzen, ĆSM Bukurešt.
GRUPA D: Savehof, Tatran Prešov, Sesvete, Bergišer.
GRUPA E: Flensburg, Granoljers, Buzau, Agvas Santas.
GRUPA F: Benfika, Karvina, Torelaveha, Holstebro.
GRUPA G: Eurofarm Pelister, Gumersbah, Logronjo la Rioha, Vibžeže Gdanjsk.
GRUPA H: Tatabanja, Valur, Slovan, Morsti