LUDI TIKET (-), nedelja, 2.160.000 dinara: Klizavo je na ledu...
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Vreme čitanja: 1min | ned. 22.11.26. | 09:48
Umalo fantastičan dobitak sa svega 40 dinara uloga
Ovaj put nije fudbal, čak ni košarka, nego - hokej.
Mozzartov igrač uplatio je 40 dinara preko Mozzartweba na četiri meča američke NHL. Ukupna kvota glasila je čak 54.000, pa je potencijalni dobitak bio fantastičnih 2.160.000 dinara.
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Na sva četiri para igrana je ista igra: da će jedan tim pobediti u prvoj trećini, a drugi na kraju meča. Promašen je samo prvi duel na tiketu, pošto Florida jeste pobedila na kraju sa 4:3, ali Bafalo nije u prvoj trećini. Bilo je 1:1.
Zahvaljujući čuvenom Mozzartovom benefitu "NAPLATI PROMAŠAJ", za utehu našem igraču ide dobitak 4.000 dinara.
U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.