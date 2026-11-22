Na sva četiri para igrana je ista igra: da će jedan tim pobediti u prvoj trećini, a drugi na kraju meča. Promašen je samo prvi duel na tiketu, pošto Florida jeste pobedila na kraju sa 4:3, ali Bafalo nije u prvoj trećini. Bilo je 1:1.

Zahvaljujući čuvenom Mozzartovom benefitu "NAPLATI PROMAŠAJ", za utehu našem igraču ide dobitak 4.000 dinara.

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