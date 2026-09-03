Marsenić: Napuštam Bundesligu, ne mogu protiv Berlina, pregovaram sa nekoliko klubova

Kapitena reprezentacije Srbije za sedam dana gledaćemo u beogradskom Pioniru na startu Lige šampiona u duelu sa Partizanom, klubom koji ga je afirmisao i izbacio u orbitu.

Početkom nedelje je Fikse Berlin potvrdio da narednog leta Mijajlo Marsenić napušta tabor Lisica posle devet godina. Falila je evropska kruna sa timom iz glavnog grada (dva vezana finala, ali i porazi od Magdeburga i Barselone u Kelnu), a ostaje i ove sezone šansa da stameni Beranac upotpuni kolekciju u zelenom dresu. Sa Vardarom je bio najbolji u Evropi 2017. godine.

U intervjuu za portal handball-world, Marsenić je govorio o karijeri u Berlinu i šta nosi budućnost. Partizan je i dalje u igri za naredno leto. Kako saznajemo, razgovori sa crno-belima su ponovo aktuelni, ali i dalje se ne zna gde će nastaviti karijeru popularni Marsa.

“Razgovarao sam sa Bobom o tome krajem juna. Moja porodica, bliski prijatelji i nekoliko mojih saigrača, koji su mi zaista dobri prijatelji, već su znali da će ovo biti moja poslednja sezona u Berlinu“, rekao je pivotmen evropskog vicešampiona i dodao:

“Berlin i Fukse su jednostavno postali moja porodica. Da budem sasvim iskren, rekao sam i Bobu: ‘Bilo bi mi teško da je rekao još godinu ili dve’. Devet godina na visokom nivou, brojna takmičenja, kratke letnje pauze i napor srpske reprezentacije uzeli su svoj danak. Mislim da mi je to dovoljno”. Četvrtak, 20.15: (1,25) Magdeburg (10,0) Fikse Berlin (4,90) Marsenić naglašava da mu cilj nije da završi karijeru, već da poboljša uslove.

“Nisam više toliko mlad i jednostavno želim da mogu da igram duže, ne samo još godinu ili dve. Bundesliga je, kao što svi znate, neverovatno teška, posebno na ovom nivou gde igrate svaka tri ili četiri dana. Mislim da je ovo savršeno vreme za mene i za Lisice da pronađu nešto drugo”.

Ostaje još jedna šansa za napad na evropski pehar.

“Biti ovde još godinu je zaista sjajno i daću sve od sebe da budemo uspešni i da na kraju imam savršen oproštaj”. I u maju je Marsenić za Mozzart Sport govorio o ponudi Partizana da se narednog leta vrati u crno-beli tabor, da opet sarađuje sa Raulom Gonzalesom.

“Postoji nekoliko klubova s kojima razgovaram, ali još ništa nisam finalizovao“. Sigurno je da iskusni pivotmen napušta Bundesligu, a ne samo Berlin.

“Jedino što mogu da kažem jeste da je ostanak u Bundesligi za mene u ovom trenutku zaista nezamisliv. U suprotnom, vodio bih drugačiji razgovor sa Bobom. Igrao sam za Fikse, a Fikse je igrao za mene, jednostavno smo se dobro uklapali. Ne mogu da zamislim da igram protiv Fiksea, na primer u Bundesligi narednih nekoliko godina. Ne znam da li bi se nešto moglo dogoditi, ali trenutno ne mislim da hoće”.