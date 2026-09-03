Marsenić: Napuštam Bundesligu, ne mogu protiv Berlina, pregovaram sa nekoliko klubova
Vreme čitanja: 3min | čet. 03.09.26. | 15:10
Kapiten reprezentacije Srbije potvrdio da posle Lisica ne želi da igra ni za jedan drugi klub u Nemačkoj. I dalje neodređeno o Partizanu
Početkom nedelje je Fikse Berlin potvrdio da narednog leta Mijajlo Marsenić napušta tabor Lisica posle devet godina. Falila je evropska kruna sa timom iz glavnog grada (dva vezana finala, ali i porazi od Magdeburga i Barselone u Kelnu), a ostaje i ove sezone šansa da stameni Beranac upotpuni kolekciju u zelenom dresu. Sa Vardarom je bio najbolji u Evropi 2017. godine.
Kapitena reprezentacije Srbije za sedam dana gledaćemo u beogradskom Pioniru na startu Lige šampiona u duelu sa Partizanom, klubom koji ga je afirmisao i izbacio u orbitu.
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U intervjuu za portal handball-world, Marsenić je govorio o karijeri u Berlinu i šta nosi budućnost. Partizan je i dalje u igri za naredno leto. Kako saznajemo, razgovori sa crno-belima su ponovo aktuelni, ali i dalje se ne zna gde će nastaviti karijeru popularni Marsa.
“Razgovarao sam sa Bobom o tome krajem juna. Moja porodica, bliski prijatelji i nekoliko mojih saigrača, koji su mi zaista dobri prijatelji, već su znali da će ovo biti moja poslednja sezona u Berlinu“, rekao je pivotmen evropskog vicešampiona i dodao:
“Berlin i Fukse su jednostavno postali moja porodica. Da budem sasvim iskren, rekao sam i Bobu: ‘Bilo bi mi teško da je rekao još godinu ili dve’. Devet godina na visokom nivou, brojna takmičenja, kratke letnje pauze i napor srpske reprezentacije uzeli su svoj danak. Mislim da mi je to dovoljno”.
Četvrtak, 20.15: (1,25) Magdeburg (10,0) Fikse Berlin (4,90)
Marsenić naglašava da mu cilj nije da završi karijeru, već da poboljša uslove.
“Nisam više toliko mlad i jednostavno želim da mogu da igram duže, ne samo još godinu ili dve. Bundesliga je, kao što svi znate, neverovatno teška, posebno na ovom nivou gde igrate svaka tri ili četiri dana. Mislim da je ovo savršeno vreme za mene i za Lisice da pronađu nešto drugo”.
Ostaje još jedna šansa za napad na evropski pehar.
“Biti ovde još godinu je zaista sjajno i daću sve od sebe da budemo uspešni i da na kraju imam savršen oproštaj”.
I u maju je Marsenić za Mozzart Sport govorio o ponudi Partizana da se narednog leta vrati u crno-beli tabor, da opet sarađuje sa Raulom Gonzalesom.
“Postoji nekoliko klubova s kojima razgovaram, ali još ništa nisam finalizovao“.
Sigurno je da iskusni pivotmen napušta Bundesligu, a ne samo Berlin.
“Jedino što mogu da kažem jeste da je ostanak u Bundesligi za mene u ovom trenutku zaista nezamisliv. U suprotnom, vodio bih drugačiji razgovor sa Bobom. Igrao sam za Fikse, a Fikse je igrao za mene, jednostavno smo se dobro uklapali. Ne mogu da zamislim da igram protiv Fiksea, na primer u Bundesligi narednih nekoliko godina. Ne znam da li bi se nešto moglo dogoditi, ali trenutno ne mislim da hoće”.
Njegov dres s brojem 93 će u junu da ukrasi svodove Maks Šmeling arene, što je velika čast za stamenog Beranca.
“Iskreno, nisam očekivao da ću stajati pored takvih legendi. Ne znam koliko srpskih igrača uopšte ima dresove okačene u Bundesligi“.
Govorila je i alfa i omega Fiksea, Bob Haning, o liderskim i ljudskim karakteristikama Srbina. Posle Fabijana Videa je igrač sa najdužim stažom u taboru Lisica.
“Oduvek sam želeo da pomognem mlađim igračima jer sam imao sreće u karijeri da mi mnogo starijih igrača pomogne. Jednostavno želim da ljudi za deset godina, kada pomisle na mene i pričaju o meni, kažu: 'Mnogo nam je pomogao, brinuo se o nama kao o mlađoj braći’”.
I dalje gaji strast prema ovom sportu.
“Rukomet je moj život i trudim se da dam sve od sebe u svakoj utakmici. Posle svake utakmice mogu da se pogledam u ogledalo i kažem: 'Nisam igrao na 80 posto; to je bio moj maksimum danas.' I tako će uvek biti. Želim da se oprostim od Berlina titulom. Pomoći ću svom timu, a nadam se da će i oni pomoći meni kako bismo zajedno imali savršenu poslednju godinu”, zaključio je Marsenić za specijalizovani nemački rukometni portal handball-world.news.