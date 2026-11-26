Međutim, dok su neki verovali da se radi o klovnu kojeg će prebiti iskusni šampion, Hokit je u kavezu demonstrirao gotovo savršenu taktiku. U tolikoj meri da je na kraju značajan deo publike i analitičara dao prednost izazivaču, koji je tokom 25 minuta nadmašio sva očekivanja. Takvo izdanje bilo je dovoljno da se pokrene priča o revanšu protiv Francuza, a komercijalno gledano, takva borba bila bi više nego zanimljiva za UFC.

Pored toga, još nekoliko boraca moglo bi da se izdvoji kao potencijalni izazivači. Rus Aleksandar Volkov već mesecima traži treću borbu sa Francuzom, smatra da je pokraden u njihovom poslednjem duelu i verovatno je jedan od najnezgodnijih protivnika za šampiona kada je reč o stilovima borbe. Međutim, ne ide mu u prilog činjenica da nije ostvario pobedu prekidom u poslednje tri godine, pa je Rus sve aktivniji na društvenim mrežama, pokušavajući da probudi interesovanje za trilogiju sa Ganom .

Ipak, nekoliko stvari moglo bi da uspori planove organizacije. Pre svega, čelnici UFC-a obećali su bivšem šampionu Tomu Aspinalu direktnu borbu za pojas kada se konačno oporavi od povrede levog oka koju je zadobio u borbi sa Ganom pre godinu dana. Englez i dalje nije spreman za povratak, međutim, ukoliko bude mogao da se bori na proleće, nema sumnje da će organizacija želeti da organizuje taj duel i konačno reši pitanje najboljeg teškaša na svetu.

Sunaslovna borba na poslednjoj priredbi ove godine takođe bi mogla da ubaci još jedno ime u trku za pojas. Sergej Pavlovič i Aleks Pereira, četvrti, odnosno treći na rang-listi teške kategorije, odmeriće snage u borbi koja se iščekuje sa velikim nestrpljenjem. Eksplozivna završnica, kojoj se mnogi nadaju, mogla bi da ubedi mečmejkere da pobedniku pruže priliku da se bori protiv Gana, koji u dosadašnjoj karijeri nikada nije nokautiran. Iako se Pereira već borio protiv Francuza i pretrpeo težak poraz, njegov renome svakako bi mogao da bude zanimljiv čelnicima organizacije, koji pokušavaju da zadrže interesovanje publike za kategoriju koja je u poslednjih nekoliko godina izgubila nekadašnji sjaj. Pobeda Pavloviča takođe bi mogla da bude interesantna za UFC. Iako je Rus izgubio auru hladnokrvnog ubice koju je imao do borbe sa Aspinalom, dominantno izdanje protiv legende kakva je Pereira svakako bi moglo da ga katapultira među glavne kandidate za borbu za pojas, uz Hokita i Aspinala.

HOKITOVO VREME TEK DOLAZI

Sudeći po pravcu u kojem se razvija Hokitova karijera, jasno je da se radi o potencijalnom šampionu. Reč je o veoma pametnom borcu koji zna da glumi mangupa pred kamerama. Nervira navijače i čelnike UFC-a, ali je dobro shvatio koliko je u ovom sportu važno privući pažnju. Čak su i Fernan Lopez i Siril Gan ubeđeni da će ta kombinacija pametne samopromocije i srčanosti u borbi jednog dana dovesti Hokita do UFC pojasa. Iako je izgubio nulu u profesionalnom skoru, "The Incredible Hok“ je borbom sa Ganom ubedio sve koji se razumeju u ovaj sport da će teška kategorija na njega morati da računa još dugo. Sa 29 godina, u kategoriji u kojoj borci mogu da nastupaju i posle četrdesete, Hokit ima još mnogo vremena pred sobom. Čak i ako ne dobije direktan revanš za pojas, možemo biti sigurni da ćemo ga uskoro ponovo gledati u glavnoj ulozi protiv najboljih teškaša na svetu.

Piše: Roman Lugassy