Mozzart predikcije: Hoće li Medić ponovo prozvati Edvardsa, može li Janičić do bonusa?

Najviše pažnje privlači nastup Uroša Medića protiv Daniela Rodrigeza. Srpski borac nikada u UFC karijeri nije stigao do sudijske odluke, a ukoliko ostvari novu veliku pobedu ostaje da se vidi da li će ponovo prozvati bivšeg šampiona Leona Edvardsa, kao što je to uradio posle meča sa Džefom Nilom.

UROŠ MEDIĆ – DANIEL RODRIGUEZ „FIGHT OF THE NIGHT" - 2,75

UROŠ MEDIĆ DOBIJA „PERFORMANCE OF THE NIGHT“ BONUS - 2,50

UROŠ MEDIĆ PROZIVA LEONA EDVARDSA NAKON MEČA U OKTAGONU - 1,50

Velika očekivanja vladaju i pred debi Miloša Janičića u UFC oktagon. Crnogorski borac poznat je po atraktivnim završnicama, pa su u ponudi specijali da će osvojiti bonus za performans večeri i da će njegov okršaj sa Noom Gunjonom biti najbolja borba na priredbi.

MILOŠ JANIČIĆ DOBIJA „PERFORMANCE OF THE NIGHT“ BONUS - 2,50

MILOŠ JANIČIĆ – NOA GUNJON „FIGHT OF THE NIGHT" - 3,70

MILOŠ JANIČIĆ BODOVNO DOBIJA SVAKU POJEDINAČNU RUNDU - 3,05

Povratak u oktagon čeka i Aleksandar Rakić, koji će prvi put nastupiti u teškoj kategoriji protiv iskusnog Marčina Tibure. U Specijalnoj ponudi nalaze se predikcije da će Raketa ostvariti najmanje dva uspešna rušenja, ali i da će prvi značajan udarac na meču biti njegov „low kick“.

ALEKSANDAR RAKIĆ – 2+ USPEŠNA RUŠENJA - 3,30

ALEKSANDAR RAKIĆ – MARČIN TIBURA – PRVI ZNAČAJAN UDARAC U MEČU RAKIĆEV LOW KICK - 2,65

Poznat po neustrašivom stilu borbe i čestom ulasku u otvorene razmene sa protivnikom, Duško Todorović će pokušati da priredi spektakl protiv Roberta Valentina, pa je u ponudi i predikcija da će njihov duel doneti najmanje 50 značajnih udaraca. Ljubitelji brzih završnica mogu da odigraju i da će borba između Jovana Leke i Aleksandra Popeka biti završena za manje od dva minuta.

DUŠKO TODOROVIĆ – ROBERT VALENTIN – UKUPNO 50+ ZNAČAJNIH UDARACA TOKOM BORBE - 1,85

JOVAN LEKA – ALEKSANDAR POPEK – BORBA TRAJE KRAĆE OD 2:00 - 3,50