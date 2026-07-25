Mozzart predikcije: Hoće li Medić ponovo prozvati Edvardsa, može li Janičić do bonusa?
Vreme čitanja: 2min | sub. 25.07.26. | 13:33
Istorijski UFC spektakl u Beogradu donosi bogatu ponudu specijala vezanih za nastupe domaćih boraca
Beogradska arena će za samo sedam dana biti domaćin istorijskog UFC događaja, prvog koji će najjača svetska MMA organizacija prirediti u Srbiji.
Na programu će se naći veliki broj domaćih boraca, a uz standardnu ponudu, pripremljene su i Mozzart predikcije vezane za najzanimljivije trenutke večeri.
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Najviše pažnje privlači nastup Uroša Medića protiv Daniela Rodrigeza. Srpski borac nikada u UFC karijeri nije stigao do sudijske odluke, a ukoliko ostvari novu veliku pobedu ostaje da se vidi da li će ponovo prozvati bivšeg šampiona Leona Edvardsa, kao što je to uradio posle meča sa Džefom Nilom.
UROŠ MEDIĆ – DANIEL RODRIGUEZ „FIGHT OF THE NIGHT" - 2,75
UROŠ MEDIĆ DOBIJA „PERFORMANCE OF THE NIGHT“ BONUS - 2,50
UROŠ MEDIĆ PROZIVA LEONA EDVARDSA NAKON MEČA U OKTAGONU - 1,50
Velika očekivanja vladaju i pred debi Miloša Janičića u UFC oktagon. Crnogorski borac poznat je po atraktivnim završnicama, pa su u ponudi specijali da će osvojiti bonus za performans večeri i da će njegov okršaj sa Noom Gunjonom biti najbolja borba na priredbi.
MILOŠ JANIČIĆ DOBIJA „PERFORMANCE OF THE NIGHT“ BONUS - 2,50
MILOŠ JANIČIĆ – NOA GUNJON „FIGHT OF THE NIGHT" - 3,70
MILOŠ JANIČIĆ BODOVNO DOBIJA SVAKU POJEDINAČNU RUNDU - 3,05
Povratak u oktagon čeka i Aleksandar Rakić, koji će prvi put nastupiti u teškoj kategoriji protiv iskusnog Marčina Tibure. U Specijalnoj ponudi nalaze se predikcije da će Raketa ostvariti najmanje dva uspešna rušenja, ali i da će prvi značajan udarac na meču biti njegov „low kick“.
ALEKSANDAR RAKIĆ – 2+ USPEŠNA RUŠENJA - 3,30
ALEKSANDAR RAKIĆ – MARČIN TIBURA – PRVI ZNAČAJAN UDARAC U MEČU RAKIĆEV LOW KICK - 2,65
Poznat po neustrašivom stilu borbe i čestom ulasku u otvorene razmene sa protivnikom, Duško Todorović će pokušati da priredi spektakl protiv Roberta Valentina, pa je u ponudi i predikcija da će njihov duel doneti najmanje 50 značajnih udaraca. Ljubitelji brzih završnica mogu da odigraju i da će borba između Jovana Leke i Aleksandra Popeka biti završena za manje od dva minuta.
DUŠKO TODOROVIĆ – ROBERT VALENTIN – UKUPNO 50+ ZNAČAJNIH UDARACA TOKOM BORBE - 1,85
JOVAN LEKA – ALEKSANDAR POPEK – BORBA TRAJE KRAĆE OD 2:00 - 3,50