Najbolje izdanje Srbije u Ohridu, ali poraz uz zvuk sirene protiv Crnogorki
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Vreme čitanja: 2min | sub. 26.09.26. | 19:14
Tim Suzane Lazović bolji od naših rukometašica sa 20:19 poslednjeg dana Trofeja Makedonije
Loša izdanja podmlađene Srbije prva dva dana Trofeja Makedonije u Ohridu, porazi od domaće selekcije (21:19) i Hrvatske (15:28), ali odlična partija ekipe Sandre Kolaković protiv favorizovanih Crnogorki. U uzbudljivom finišu, Crna Gora je slavila sa 20:19 golom Mehmetovićeve uz zvuk sirene.
Pre toga su naše rukometašice imale dva napada za pobedu, ali nisu iskoristile šansu. Tim Suzane Lazović je vodio sa 18:11 sredinom drugog poluvremena, smešio se još jedan debakl Srbije u Ohridu, ali usledilo je čak 15 minuta bez gola Crnogorki, a odlična na našem golu bila je Marija Simić. Uspeli smo i da povedemo golom Sare Radović sa 19:18, ali više koncentracije u finišu imao je četvrtfinalista Svetskog prvenstva u Nemačkoj prošle godine.
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Srbija je otišla sa desetkovanim timom u Ohrid, bez igračica Crvene zvezde i Naise, ali i bez tri rukometašice, nosilaca igre u prethodnoj deceniji koje su se oprostile od dresa sa državnim grbom, Anđele Janjušević, Sanje Radosavljević i Jovane Risović, pa se više nije ni očekivalo od tri poraza i poslednjeg mesta na turniru.
Kod naše selekcije odlična je bila Leana Milosavljević sa šest golova, dok su Sara Radović i Milica Otašević dale po tri. Na golu je Marija Simić imala sedam odbrana. Kod Crnogorki Jelena Vukčević je postigla sedam pogodaka, od toga tri sa linije sedam metara.
Srbiju za manje od dva meseca očekuje Evropsko prvenstvo u Bratislavi i dueli u grupi sa favoritima Nemačkom i Švedskom, kao i domaćinom Slovačkom.