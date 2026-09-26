Najbolje izdanje Srbije u Ohridu, ali poraz uz zvuk sirene protiv Crnogorki

Loša izdanja podmlađene Srbije prva dva dana Trofeja Makedonije u Ohridu, porazi od domaće selekcije (21:19) i Hrvatske (15:28), ali odlična partija ekipe Sandre Kolaković protiv favorizovanih Crnogorki. U uzbudljivom finišu, Crna Gora je slavila sa 20:19 golom Mehmetovićeve uz zvuk sirene.

Pre toga su naše rukometašice imale dva napada za pobedu, ali nisu iskoristile šansu. Tim Suzane Lazović je vodio sa 18:11 sredinom drugog poluvremena, smešio se još jedan debakl Srbije u Ohridu, ali usledilo je čak 15 minuta bez gola Crnogorki, a odlična na našem golu bila je Marija Simić. Uspeli smo i da povedemo golom Sare Radović sa 19:18, ali više koncentracije u finišu imao je četvrtfinalista Svetskog prvenstva u Nemačkoj prošle godine.