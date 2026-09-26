Nije imao Navaro šta da vidi: Itudis odmarao igrače pred Zvezdu
Vreme čitanja: 2min | sub. 26.09.26. | 21:47
Nije bilo potrebe da nosioci igre nastupaju u Liga kupu
Crvena zvezda doživela je neuspeh u prvom kolu protiv Žalgirisa, pa će popravni imati za tri dana kada u Beograd stiže Hapoel iz Tel Aviva (20.00). Nisu crveno-beli imali prilike da između litvanske i izraelske ekipe odigraju jedan meč u ABA ligi jer je odloženo prvo kolo regionalnog takmičenja, ali zato Hapoel je imao priliku da se pripremi za dolazak u Beogradsku arenu.
Slavili su protiv Hapoel Ber Ševe u četvrtfinalu plej-ofa Liga kupa - što je takmičenje koje je nebitno izraelskim timovima, ali eto igraju - pa su tako prošli dalje – 85:67. Međutim, ima jedna bitna stvar...
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Dimitris Itudis odmarao je gotovo sve igrače pred Crvenu zvezdu, osim nekoliko ne baš toliko bitnih košarkaša, što je bilo realno u ovom trenutku za njih. Nisu morali da se umaraju u generalno nebitnoj utakmici jer ih čeka "pakao" beogradski, posebno što će Crvena zvezda tražiti prvu pobedu u sezoni. Takođe, Hapoel je izgubio prvu utakmicu "kod kuće" od minhenskog Bajerna u Sofiji, pa su i oni baš loše krenuli i dolaze da pokažu da nisu baš toliko loši. Svakako, čeka nas tu odlična utakmica, pa nije bilo potrebe da se umaraju nosioci igre. Posebno protiv ovakvo slabašnog protivnika.
S obzirom da Hapoel ima preko 20 igrača u rosteru i može da kombinuje, ovo je bio lagan posao za rezerviste i one sa manjom minutažom. Nije imao šta Ibon Navaro da skautira, pa ni mi baš nemamo mnogo prostora za analizu ovde.
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Najefikasniji bili su Odijase sa 15, Kerington sa 14, Džerman, Palatin i Vejnrajt sa po deset poena. To dovoljno govori. Hajdeger je dao devet, Kaboklo pet, a Satoranski se nije ni upisao u listu strelaca.
U principu, odmorili su – Oturu, Micić, Blejkni, Topin, Brajant i Ledej, od bitnih igrača koji će napasti Crvenu zvezdu za tri dana.