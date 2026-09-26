Nije imao Navaro šta da vidi: Itudis odmarao igrače pred Zvezdu

Crvena zvezda doživela je neuspeh u prvom kolu protiv Žalgirisa, pa će popravni imati za tri dana kada u Beograd stiže Hapoel iz Tel Aviva (20.00). Nisu crveno-beli imali prilike da između litvanske i izraelske ekipe odigraju jedan meč u ABA ligi jer je odloženo prvo kolo regionalnog takmičenja, ali zato Hapoel je imao priliku da se pripremi za dolazak u Beogradsku arenu.

Slavili su protiv Hapoel Ber Ševe u četvrtfinalu plej-ofa Liga kupa - što je takmičenje koje je nebitno izraelskim timovima, ali eto igraju - pa su tako prošli dalje – 85:67. Međutim, ima jedna bitna stvar...