Nema mira u Ferariju, u raspravu se uključio i Ralf Šumaher
Vreme čitanja: 3min | sre. 11.11.26. | 11:16
Brat čuvenog šampiona Formule 1 oštro kritikovao Luisa Hamiltona
Umesto da sarađuju i jedan drugog guraju ka vrhu tabele vozača, a Ferari među konstruktorima, kako se sezona bliži kraju, Luis Hamilton i Šarl Lekler sve više guraju jedan drugog sa staze. Odnosi među njima nisu dobri i to ne kriju. Javno se prepucavaju, a sada se u čitavu frku među vozačima slavnog tima umešao i Ralf Šumaher, rođeni brat čuvenog šampiona Mihaela Šumahera koji je vozeći Ferari osvojio pet uzastopnih titula.
Mlađi (i daleko manje uspešan) od braće Šumaher smatra da je Hamilton preterao sa svojim ponašanjem i zahtevima da sve bude podređeno njemu.
"Mislim da Luis zauzima mesto u timu koje ne zaslužuje. Problem je u tome što jednostavno nije dovoljno brz u poređenju sa Leklerom. Ako si stvarno bolji, budi uvek ispred, vozi sekundu, pola sekunde brže od njega. Pobeđuj na svakoj trci ili budi ispred njega. Jednostavno je... Da je zaista značajno bolji od svog timskog kolege - kao što je svojevremeno bio slučaj sa mojim bratom - ova rasprava uopšte ne bi postojala. On je taj koji izaziva", rekao je Nemac za Skaj Sport.
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Tenzija među Ferarijevim vozačima dostigla je vrhunac u Meksiku, pa je šef tima, Fred Vaser, pred prošlu trku u Brazilu odlučio da pozove Hamiltona i Leklera na razgovor kako bi rešili nesuglasice koje postoje između njih. Iako se činilo da je napetost popustila, nije uspeo Vaser u nameri da problem saseče u korenu. Prepucavanje Ferarijevih vozača i dalje je tema brojnih javnih rasprava.
Podsećanja radi, evo šta se desilo u Meksiku: posle dobrog starta sa treće pozicije, Lekler je pokušao da pretekne Hamiltona koji je u tom trenutku bio vodeći. U borbi za poziciju obojica su sišli sa staze, ali je Francuz uspeo da se probije na prvo mesto. Sudije su ubrzo pokrenule istragu i dodelile Lekleru vremensku kaznu od pet sekundi, što je iskoristio Red Bulov Maks Verstapen da preuzme čelo karavana, na kojem se zadržao do kraja trke.
Ljut je bio Hamilton, koji je tokom vožnje rekao da je njegov timski kolega trebalo da bude i drastičnije kažnjen.
"Potrebni su nam ozbiljni razgovori iza zatvorenih vrata“, konstatovao je Brazilac posle trke u Brazilu, a imao je šta da kaže i Fred Vaser: "Mislim da je ovde jednostavno reč o poštovanju – poštovanju prema brendu, sponzoru, timu i 2.000 ljudi koji kod kuće rade kao ludi. I iskreno, teško mi je da prihvatim da izgubim ovakvu pobedu. Oni se ne trkaju za sebe. Imaću vremena da razgovaram s njima, ali iskreno, danas sam prilično razočaran".
Prethodno su Lekler i Hamilton imali incidentne situacije u Italiji, dok su se u Holandiji i Singapuru oglušili o timske naredbe. Sledeća trka je u Las Vegasu (19-21. novembar), pa da vidimo šta nas tamo čeka u režiji Ferarijevih vozača.
Što se tabele tiče, Englez je trenutno na četvrtom mestu sa 261 bodom, a Francuz na petom sa 249. Titulu je već osvojio fantastični Andrea Kimi Antoneli, dok su drugoplasirani Maks Verstapen (279) i trećeplasirani Džordž Rasel (262) i dalje dostižni za Ferarijev dvojac.