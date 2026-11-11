Nema mira u Ferariju, u raspravu se uključio i Ralf Šumaher

Umesto da sarađuju i jedan drugog guraju ka vrhu tabele vozača, a Ferari među konstruktorima, kako se sezona bliži kraju, Luis Hamilton i Šarl Lekler sve više guraju jedan drugog sa staze. Odnosi među njima nisu dobri i to ne kriju. Javno se prepucavaju, a sada se u čitavu frku među vozačima slavnog tima umešao i Ralf Šumaher, rođeni brat čuvenog šampiona Mihaela Šumahera koji je vozeći Ferari osvojio pet uzastopnih titula.

Mlađi (i daleko manje uspešan) od braće Šumaher smatra da je Hamilton preterao sa svojim ponašanjem i zahtevima da sve bude podređeno njemu.

"Mislim da Luis zauzima mesto u timu koje ne zaslužuje. Problem je u tome što jednostavno nije dovoljno brz u poređenju sa Leklerom. Ako si stvarno bolji, budi uvek ispred, vozi sekundu, pola sekunde brže od njega. Pobeđuj na svakoj trci ili budi ispred njega. Jednostavno je... Da je zaista značajno bolji od svog timskog kolege - kao što je svojevremeno bio slučaj sa mojim bratom - ova rasprava uopšte ne bi postojala. On je taj koji izaziva", rekao je Nemac za Skaj Sport.