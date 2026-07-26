Nema više – dokle više?! Skinuta anatema: Grčka najzad podigla trofej
Vreme čitanja: 3min | ned. 26.07.26. | 11:22
U finalu Svetskog kupa tukla Mađarsku – 15:14
Opet, opet, opet! I mogli su Grci samo da se zapitaju – dokle više?! Koliko još finala treba da izgubimo? Šta smo zgrešili i gde grešimo?
Kao da je na njih neko bacio anatemu, kao da im neke čudne sile ne daju da budu prvaci. Na neverovatne načine gubili su sve ove godine velike utakmice, ali danas je zlopaćenje završeno. Grčka je u finalu Svetkog kupa tukla Mađarsku i najzad podigla trofej – 15:14.
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Makar malo ova generacija promenila je sliku o sebi, možda na narednim velikim turnirima i osvoji zlato. Jer, pritisak više neće biti nesnosan, neće nositi toliku težinu kao do sada, biće im barem za nijansu lakše. Sve ove godine bili su najveći gubitnici u svetu vaterpola...
Ne samo ova generacija, nego i prethodne.
Olimpijske igre 2020. godine – poraz od Srbije u finalu. Svetsko prvenstvo 2023. godine – poraz od Mađarske u finalu. Svetski kup 2025. godine – poraz od Španije u finalu. Pa, i pre toga Svetski kup 1997. godine – poraz od Amerikanaca u finalu. Na sve to četiri bronze u Svetskoj ligi, jedna na Evropskom prvenstvu i četiri na planetarnim šampionatima. I još nekolicina polufinala.
A, dobar deo vremena, zasigurno nekoliko poslednjih godina, Grčka je bila u uskom krugu favorita za medalje. Pred gotovo svako takmičenje davane su joj šanse da se nađe na najvišem stepeniku pobedničkog postolja, uz jedno ogromno ALI!
Nabroji se štošta pozitivno i doda: ali, oni redovno zakažu kada je najbitnije.
Ovoga puta nisu uprskali. Posrećilo im se u Sidneju da konačno podignu pehar, a ne da na podijumu stoje sa kiselim osmehom na licu. I nisu bili daleko ni sada od toga, sve je krenulo da se ruši kada je Kristijan Manherc u poslednjem minutu pocepao mrežu, međutim, na 12 sekundi do kraja Stilijanos Argiropulos, kapiten u odsustvu Konstantinosa Genidunijasa, potegao je po dijagonali...
Ušla je od stative! Zaleteo se ka njemu Dimitris Skumpakis, čvrsto je stisnuo čoveka koji je, ispostaviće se, Grčkoj doneo istorijsko zlato u vaterpolu.
Uspeli su Heleni da se odbrane u poslednjem napadu. Žolt Varga izveo je golmana i zaigrao sa sedmoricom u napadu, lopta je išla na krilo do Kristijana Manherca, a njegov udarac blokirao je Dimitris Skumpakis. Od toga trena više nisu gubitnici.
Upravo je Dimitris Skumpakis, kada se sve zbroji i oduzme, bio među najzaslužnijima za skidanje kletve, jer u velikom finalu Svetskog kupa postigao je četiri pogotka, te imao asistenciju i pomenuti blok u odsudnom momentu. Stilijanos Argiropulos jedini je još kod Grka dao više od jednog gola – dva puta se upisao među strelce. Lavovski posao, kao i uvek, pred suparničkim golom odradio je Konstantinos Kakaris. Jednom u metu, asistencija za Aleksandrosa Papanastasijua, a uz to i pet iznuđenih isključenja.
Mađari su u rasponu od godinu dana izgubili tri finala. Španci su ih dobili 2025. godine na Svetskom prvenstvu, Srbija ovog januara na Evropskom prvenstvu, a sada ih je tukla i Grčka. Nimalo prijatno razdoblje za najodlikovaniju vaterpolo naciju...
SVETSKI KUP
Četvrtfinale
Četvrtak
Italija – Gruzija 18:12
Grčka – Crna Gora 14:13
Španija – Australija 18:18, petercima 3:5
Mađarska – Hrvatska 16:11
Polufinale
Subota
Australija – Mađarska 12:13
Italija – Grčka 9:10
Finale
Nedelja
Mađarska – Grčka 14:15