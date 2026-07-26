Nema više – dokle više?! Skinuta anatema: Grčka najzad podigla trofej

Makar malo ova generacija promenila je sliku o sebi, možda na narednim velikim turnirima i osvoji zlato. Jer, pritisak više neće biti nesnosan, neće nositi toliku težinu kao do sada, biće im barem za nijansu lakše. Sve ove godine bili su najveći gubitnici u svetu vaterpola...

Ne samo ova generacija, nego i prethodne.

Olimpijske igre 2020. godine – poraz od Srbije u finalu. Svetsko prvenstvo 2023. godine – poraz od Mađarske u finalu. Svetski kup 2025. godine – poraz od Španije u finalu. Pa, i pre toga Svetski kup 1997. godine – poraz od Amerikanaca u finalu. Na sve to četiri bronze u Svetskoj ligi, jedna na Evropskom prvenstvu i četiri na planetarnim šampionatima. I još nekolicina polufinala.

(©Starsport)

A, dobar deo vremena, zasigurno nekoliko poslednjih godina, Grčka je bila u uskom krugu favorita za medalje. Pred gotovo svako takmičenje davane su joj šanse da se nađe na najvišem stepeniku pobedničkog postolja, uz jedno ogromno ALI!

Nabroji se štošta pozitivno i doda: ali, oni redovno zakažu kada je najbitnije.

Ovoga puta nisu uprskali. Posrećilo im se u Sidneju da konačno podignu pehar, a ne da na podijumu stoje sa kiselim osmehom na licu. I nisu bili daleko ni sada od toga, sve je krenulo da se ruši kada je Kristijan Manherc u poslednjem minutu pocepao mrežu, međutim, na 12 sekundi do kraja Stilijanos Argiropulos, kapiten u odsustvu Konstantinosa Genidunijasa, potegao je po dijagonali...

Ušla je od stative! Zaleteo se ka njemu Dimitris Skumpakis, čvrsto je stisnuo čoveka koji je, ispostaviće se, Grčkoj doneo istorijsko zlato u vaterpolu.

(©Starsport)

Uspeli su Heleni da se odbrane u poslednjem napadu. Žolt Varga izveo je golmana i zaigrao sa sedmoricom u napadu, lopta je išla na krilo do Kristijana Manherca, a njegov udarac blokirao je Dimitris Skumpakis. Od toga trena više nisu gubitnici.

Upravo je Dimitris Skumpakis, kada se sve zbroji i oduzme, bio među najzaslužnijima za skidanje kletve, jer u velikom finalu Svetskog kupa postigao je četiri pogotka, te imao asistenciju i pomenuti blok u odsudnom momentu. Stilijanos Argiropulos jedini je još kod Grka dao više od jednog gola – dva puta se upisao među strelce. Lavovski posao, kao i uvek, pred suparničkim golom odradio je Konstantinos Kakaris. Jednom u metu, asistencija za Aleksandrosa Papanastasijua, a uz to i pet iznuđenih isključenja.

Mađari su u rasponu od godinu dana izgubili tri finala. Španci su ih dobili 2025. godine na Svetskom prvenstvu, Srbija ovog januara na Evropskom prvenstvu, a sada ih je tukla i Grčka. Nimalo prijatno razdoblje za najodlikovaniju vaterpolo naciju...

SVETSKI KUP

Četvrtfinale

Četvrtak

Italija – Gruzija 18:12

Grčka – Crna Gora 14:13

Španija – Australija 18:18, petercima 3:5

Mađarska – Hrvatska 16:11

Polufinale

Subota

Australija – Mađarska 12:13

Italija – Grčka 9:10

Finale

Nedelja

Mađarska – Grčka 14:15