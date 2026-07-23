Nemačka u januaru centar svetskog rukometa, osigurajte na vreme ulaznice

Muška reprezentacija Srbije takmičenje će započeti u okviru Grupe A u Minhenu, gde su joj rivali selekcije domaćina Nemačke, Tunisa i Urugvaja.

Sve one koji žele da bodre Srbiju u Nemačkoj obaveštavamo da su ulaznice za ovaj planetarni spektakl zvanično puštene u prodaju.

Ulaznice možete kupiti putem sledećeg linka: https://tinyurl.com/IHF2027-M-Serbia

KOD: IHF2027MSRBY7Q5L8T3

Budite uz Orlove i obezbedite svoje mesto na tribinama na vreme.