Nemačka u januaru centar svetskog rukometa, osigurajte na vreme ulaznice
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Vreme čitanja: 1min | čet. 23.07.26. | 12:00
Orlovi će od 13. do 31. januara da igraju u Minhenu sa Nemačkom, Tunisom i Urugvajem
Posle dvomeča sa Mađarskom u Nišu i Vespremu, rukometaši Srbije su obezbedili plasman na Svetsko prvenstvo početkom naredne godine.
Od 13. do 31. januara 2027. godine, Nemačka će biti centar svetskog rukometa. Jubilarno, 30. IHF Svetsko prvenstvo za muškarce okupiće 32 najbolje reprezentacije koje će se takkmičiti u šest gradova: Minhenu, Kilu, Štutgartu, Magdeburgu, Hanoveru i Kelnu.
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Muška reprezentacija Srbije takmičenje će započeti u okviru Grupe A u Minhenu, gde su joj rivali selekcije domaćina Nemačke, Tunisa i Urugvaja.
Sve one koji žele da bodre Srbiju u Nemačkoj obaveštavamo da su ulaznice za ovaj planetarni spektakl zvanično puštene u prodaju.
Ulaznice možete kupiti putem sledećeg linka: https://tinyurl.com/IHF2027-M-Serbia
KOD: IHF2027MSRBY7Q5L8T3
Budite uz Orlove i obezbedite svoje mesto na tribinama na vreme.