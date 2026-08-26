Neobičan početak priprema vaterpolista Radničkog iz Kragujevca

Drina, Tara i rafting kao svojevrsni početak priprema odnosno stvaranje zajedništva i duha koji bi trebalo da ima pobedničku perspektivu u Evropi i regionu, odnosno Srbiji.

Rafting od tri dana po možda i najlepšim rekama Evrope izmamaio je osmehe šampionima i doneo još jednu dozu jedinstva.

"Ideja je trenera Stevanovića i činjenica je da nam je trebalo da se skupimo i provedemo zajedničko vreme. Akcija je potpuno uspela i prijala nam je. Opustili smo se i ujedno spojili u zajedništvu i istim ciljevima koji nas čekaju. Pred nama je važna i teška sezona i u smislu treninga koji nas čekaju ali i utakmica odnosno evropskih izazova. Bitna je sezona za sve nas, sa visokim ambicijama, i bilo bi lepo da baš sa Drine i Tare krenemo u osvajanja", istakao je Duško Pijetlović, jedan od najiskusnijih i najboljih centara Evrope.

(©kvkradnicki/Uros Popović)

Grčki vaterpolista Angelos Vlahopulos nije krio oduševljenje lepotama reka koje je upoznao ističući da nikada u karijeri nije bio na sličnom „tim bildingu“.

"Prvi put u životu sam na raftingu. Bilo je izuzetno lepo. Uživali smo. Vrlo smo umorni jer nije lako. Veslati svo vreme je naporno. Ipak, ovo je važan momenat za tim i za svakog od nas pojedinačno.Dobro je što radimo stavri zajedno jer ćemo i trofeje osvajati zajedno", jasan je Vlahopulos.

Jedan od onih koji odlično znaju šta je rafting i vaterpolisti na njemu je Andrija Prlainović. Utisak je da je trofejni vaterpolista probao sve što ima veze sa sportovima na vodi.

"Uživali smo zaista. Nije mi prvi put da imam ovakav „tim bilding“. Bila je reprezentacija na reci Vrbas, kod Banjaluke. Znao sam šta nas čeka u čamcima. Tara i Drina su nas dočekale domaćinski i zaista je to lepota Božja".

Za razliku od Pralinovića, hrvatski centar Josip Vrlić, jedan od tri nova igrača u timu šampiona prvi put je na raftingu i na Drini odnosno Tari. Impresije su izuzetne.

"Neobičan, ali vrlo zanimljiv „tim bilding“. Osećaj je izuzetan. Bilo mi je predivno i nosim neka nova iskustva. Velike pohvale za ideju i organizaciju, nisam znao da ovo može da bude ovakvo uživanje. Ovo je zaista trebalo našoj ekipi", naveo je Vrlić.

(©kvkradnicki/Uros Popović)

Iskusni hrvatski centar je povratnik u ekipu Radničkog, zajedno sa srpskim reprezentativcem Nikolom Lukićem, a osim njih dvojice Radnički u novu sezonu kreće i pojačan golmanom Ivanom Marcelićem, koji u Kragujevac stiže, kao i Vrlić, iz redova zagrebačke Mladosti.

Radnički novu sezonu startuje 19. septembra na bazenu u Kragujevcu duelom sa Naisom iz Niša.