Nestašni Jermen ponovo na korak od napada na pojas: Rufi poslednja prepreka pre Gejdžija

Do sada je odradio 12 borbi u najjačoj organizaciji sveta, a poražen je dva puta. Prvi put od Islama Mahačeva, još na UFC debiju, a zatim i od Mateuša Gamrota. Od poraza od nekadašnjeg KSW šampiona nanizao je pet pobeda, ali će morati da preskoči i šestu prepreku kako bi došao do napada na pojas.

Na prvi pogled deluje čudno što priliku nije dobio ranije, ali za dobar deo toga može da krivi upravo sebe. Posle pobede nad Čarlsom Oliveirom u aprilu 2024. godine ponuđen mu je revanš sa Mahačevim već u junu, ali ga je odbio jer je smatrao da nema dovoljno vremena za kvalitetne pripreme.

(1,28) A. Carukijan - M. Rufi (3.30)

Kada je Mahačev odbranio pojas protiv Dastina Porijea, Carukijan je konačno dobio priliku koju ovoga puta nije odbio. Revanš je zakazan za UFC 311, ali je samo dan pred meč morao da se povuče zbog povrede leđa.

Njegovo mesto u poslednjem trenutku zauzeo je Renato Moikano, dok su se ubrzo pojavile spekulacije da problem možda nije bila povreda, već neuspešno skidanje kilograma. UFC je takve navode demantovao, ali je nakon svega postalo jasno da više organizacija nema isti tretman prema prvom izazivaču. Dejna Vajt tada je bio vrlo jasan.

"Neće dobiti odmah napad na titulu. Moraće ponovo da se izbori za njega".

Carukijan je upravo to i radio. Pobedio je Hukera, a tokom poslednjih godinu i po dana ostao aktivan i kroz takmičenja u rvanju, gde je odradio čak 15 mečeva. Sada je Rufi poslednja prepreka na putu ka zlatu, za koje Jermen tvrdi da mu je ovoga puta i obećano.

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Kako je sam otkrio, lično je razgovarao sa jednim od najuticajnijih ljudi UFC-a, Hanterom Kembelom, od kojeg je dobio uveravanje da će pobeda biti dovoljna za novi napad na titulu.

"Odleteo sam tamo i razgovarao sa njim. Drugačije je kada ti menadžer prenese nešto što je njemu rečeno, ali kada sedneš sa nekim, rukuješ se i dobiješ njegovu reč, onda znaš da će tako i biti".