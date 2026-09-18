Penjaroja: Zadovoljan sam u ovom trenutku

Penjaroja je najpre detaljno analizirao utakmicu i segmente defanzive kojima nije bio zadovoljan.

„Dobra utakmica za nas, da naučimo različite situacije kroz igru. Jasno je da želimo da pobedimo, ali to sada nije najvažnije. Bolje je izgubiti meč na ovakav način danas nego u zvaničnoj utakmici. Mislim da smo pokazali i dobre i loše stvari. Posebno u odbrani, igrali smo mekano, naročito u prve tri četvrtine. U poslednjoj deonici verovatno je trebalo bolje da iskontrolišemo defanzivni skok, ali na kraju, ovo je dobar meč za učenje i pripremu za naredne duele.”

Ipak, šef struke crno-belih ostaje optimističan jer je ekipa konačno na okupu

„Zadovoljan sam u ovom trenutku, to je normalno. Ovo nam je verovatno prva utakmica u kojoj smo bili sa manje-više kompletnim sastavom. Trebaće nam vremena, ali srećan sam.”

Osvrnuo se i na sam finiš utakmice i grešku Nikole Tanaskovića, ne želeći da svaljuje krivicu na pojedinca.

„Jeste, to je greška, ali nije najvažnija stvar. Posle toga je usledio važan ofanzivni skok rivala za otvorenu trojku. Jasno je da je to bila bitna izgubljena lopta, ali danas to nije presudno.”