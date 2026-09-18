Penjaroja: Zadovoljan sam u ovom trenutku

Vreme čitanja: 2min | pet. 18.09.26. | 20:05
"Bolje je izgubiti meč na ovakav način danas nego u zvaničnoj utakmici", rekao je trener Partizan Mozzart Beta posle meča u Atini
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Atine)
Trener košarkaša Partizan Mozzart Beta, Đoan Penjaroja, izneo je utiske posle poraza od PAOK-a na pripremnom turniru u Atini. Španski stručnjak je naglasio da u ovoj fazi priprema sam rezultat ne vrši pritisak, već je najvažnije uočiti propuste i ispraviti ih pre nego što krenu takmičarske borbe.
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Penjaroja je najpre detaljno analizirao utakmicu i segmente defanzive kojima nije bio zadovoljan.
„Dobra utakmica za nas, da naučimo različite situacije kroz igru. Jasno je da želimo da pobedimo, ali to sada nije najvažnije. Bolje je izgubiti meč na ovakav način danas nego u zvaničnoj utakmici. Mislim da smo pokazali i dobre i loše stvari. Posebno u odbrani, igrali smo mekano, naročito u prve tri četvrtine. U poslednjoj deonici verovatno je trebalo bolje da iskontrolišemo defanzivni skok, ali na kraju, ovo je dobar meč za učenje i pripremu za naredne duele.”
Ipak, šef struke crno-belih ostaje optimističan jer je ekipa konačno na okupu
„Zadovoljan sam u ovom trenutku, to je normalno. Ovo nam je verovatno prva utakmica u kojoj smo bili sa manje-više kompletnim sastavom. Trebaće nam vremena, ali srećan sam.”
Osvrnuo se i na sam finiš utakmice i grešku Nikole Tanaskovića, ne želeći da svaljuje krivicu na pojedinca.
„Jeste, to je greška, ali nije najvažnija stvar. Posle toga je usledio važan ofanzivni skok rivala za otvorenu trojku. Jasno je da je to bila bitna izgubljena lopta, ali danas to nije presudno.”
Imajući u vidu da je ekipa pretrpela velike promene u odnosu na prethodnu sezonu, Penjaroja je pohvalio radni moral i atmosferu u svlačionici.
„Zadovoljan sam jer imamo prave radnike. Mislim da je atmosfera dobra, ali moramo da učimo jer je takmičenje koje nas čeka preteško i moramo svesti greške na minimum.”
Na kraju, strateg crno-belih je sa velikim poštovanjem govorio o protivniku iz Soluna.
„PAOK je jedan od najozbiljnijih kandidata za osvajanje Evrokupa. To je sasvim jasno – imaju odličnog trenera, veoma dobar tim i neverovatan budžet za nivo Evrokupa. Verovatno su i jedni od pretendenata za plasman u Evroligu sledeće sezone, imaju zaista mnogo opcija”, zaključio je Penjaroja.