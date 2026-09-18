Još jedna cigla u Smederevskoj tvrđavi – Aleksandar Lutovac
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Vreme čitanja: 1min | pet. 18.09.26. | 20:04
Oklopnici doveli novo superligaško pojačanje ovog leta
Mirković, Spiridonović, Milunović, Hadžić, Oreščanin... Dug je spisak fudbalera sa ozbiljnim superligaškim ili čak internacionalnim iskustvom koje je ovog leta angažovalo Smederevo. Taj je spisak dopunjen poslednjeg dana prelaznog roka u Srbiji još jednim dobro poznatim imenom srpskoj fudbalskoj javnosti – Aleksandrom Lutovcem.
Nakon sezone u Napretku, pre toga sezone i po u IMT-u, nekadašnji fudbaler Rada i Partizana spustiće se u rang ispod da pomogne Oklopnicima u borbi za što viši plasman u Mozzart Bet Prvoj ligi.
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Smederevo je, zanimljivo, počelo sezonu sa tri pobede, pa je onda vezalo pet utakmica bez trijumfa, da bi tu seriju prekinulo pre dva dana trijumfom protiv Spartaka (2:1) i trenutno je šesto na tabeli, na donjoj granici plasmana u plej-of.
Kako je istakao sportski direktor kluba Miloš Trifunović, dovođenjem 29-godišnjeg fudbalera dobio kvalitetnu opciju za više pozicija u timu, pošto je Lutovac uspešno igrao po desnoj strani terena, i kao bek, i kao krilo.
Lutovac je prošao sve mlađe reprezentativne kategorije Srbije, a u karijeri je odigrao 88 utakmica za Partizan i preko 230 u Mozzart Bet Superligi. Smederevo naredni prvenstveni meč igra u ponedeljak baš u Kruševcu, protiv Lutovčevog doskorašnjeg kluba.