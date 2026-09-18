Još jedna cigla u Smederevskoj tvrđavi – Aleksandar Lutovac

Smederevo je, zanimljivo, počelo sezonu sa tri pobede, pa je onda vezalo pet utakmica bez trijumfa, da bi tu seriju prekinulo pre dva dana trijumfom protiv Spartaka (2:1) i trenutno je šesto na tabeli, na donjoj granici plasmana u plej-of.

Kako je istakao sportski direktor kluba Miloš Trifunović, dovođenjem 29-godišnjeg fudbalera dobio kvalitetnu opciju za više pozicija u timu, pošto je Lutovac uspešno igrao po desnoj strani terena, i kao bek, i kao krilo.

Lutovac je prošao sve mlađe reprezentativne kategorije Srbije, a u karijeri je odigrao 88 utakmica za Partizan i preko 230 u Mozzart Bet Superligi. Smederevo naredni prvenstveni meč igra u ponedeljak baš u Kruševcu, protiv Lutovčevog doskorašnjeg kluba.