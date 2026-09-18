Novo krilo kod Jokića: Posle otkaza u Klivlendu, Kem Vitmor stiže u Denver

Prethodne sezone nastupao je za Vašington. Odigrao je 21 utakmicu, pošto mu je krajem decembra otkriven krvni ugrušak u veni u predelu desnog ramena, zbog čega se do kraja sezone više nije vraćao na parket. Za vreme provedeno na terenu beležio je 9,2 poena i 2,8 skokova za nešto manje od 17 minuta po utakmici.

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Njegov NBA put počeo je 2023. godine, kada ga je Hjuston izabrao kao 20. pika na draftu, nakon što su Roketsi prethodno sa četvrte pozicije uzeli Amena Tompsona. Vitmor je tako stigao u ekipu koja je već bila prepuna mladih igrača poput Džejlena Grina, Džabarija Smita, Tarija Isona i Alperena Šenguna, pa je bilo teško da se izbori za veću ulogu.

Posle dve sezone i 98 utakmica u dresu Hjustona trejdovan je u Vašington za dva pika druge runde. Njegov prostor u rotaciji dodatno se suzio nakon dolazaka Kevina Duranta i Dorijana Fini Smita, pa su Roketsi odlučili da se rastanu sa mladim krilom.

Vitmor je i dalje veoma mlad, ima svega 22 godine, pa Denver u njemu pre svega dobija igrača koji još ima dovoljno vremena da napravi ozbiljan iskorak i pronađe stabilnu ulogu u NBA ligi.