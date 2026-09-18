Ovakva Zvezda obećava: Nvora i Moneke progutali Aris u napetom finišu
Vreme čitanja: 4min | pet. 18.09.26. | 21:01
Kada su energija, želja i agresivnost na potrebnom nivou, crveno-beli izgledaju moćno
Bolje, dosta bolje je izgledala Crvena zvezda u drugom meču protiv Arisa. Naravno da je tome doprinela pobeda od 91:87, ali su energija i želja bili na nivou koji crveno-beli dres zahteva. I kada crveno-beli igraju agresivno, deluju prilično moćno. Što se tiče priprema, to je to. Sada sledi ono pravo, a prvu utakmicu u Evroligi Zvezda igra protiv Žalgirisa za šest dana u Beogradskoj areni,
Imali su +10 protiv solunskog tima koji je uspeo da se vrati, ali su onda Džordan Nvora i Čima Moneke spektakularnim potezima uspeli da odbiju nalet rivala i zadrže pobedu u Zvezdinim rukama. Aris je odbijao da odustane, ali ga je nigerijski tandem serijom poena u četvroj deonici na to naterao.
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Odmah od starta je bilo jasno da Zvezda ne želi da joj se ponovi scenario sa Kipra. Aris je igrao podjednako agresivno kao pre četiri dana, a crveno-beli su izjednačili taj intenzitet. Tim Ibona Navara je trčao što je više mogao, pa je tako uspevao u nekoliko navrata da dođe do brzih i mnogo važnije lakih rešenja. Bilo je i grešaka naravno, ali kada je energija tu preko njih je mnogo lakše preći i ispraviti ih.
Vodila je Crvena zvezda tokom prve četvrtine, međutim u drugoj je pala. Napadi nisu bili toliko tečni, što je dovelo do nekolicine teških šuteva. Aris je uspeo i malo da se rastrči pa je Navaro morao da reaguje tajm-autom. Ekipa Vasilisa Spanulisa je preokrenula rezultat i najviše zahvaljujući Metu Morganu na pauzu otišla sa tri poena prednosti.
Navaro je rešio na pauzi da iznenadi rivala, pa je u početnoj petorci na startu treće četvrtine bio Stefan Miljenović. Odmah je uneo preko potrebnu energiju u odbrani i ukrao loptu. U napadu nije blistao, ali se jednom prilikom požrtvovano bacio na parket za loptu, a posle još jednog izvanrednog defanzivnog poteza rešio je da zapali publiku i podigne je na noge.
Sa njim na terenu Zvezda je otišla na +10 posle trojke Čime Monekea, a kada je srpski bek napustio igru dobio je stajaće ovacije i gromoglasne aplauze i više nego solidno popunjenog Pionira. On je bio taj koji je pokrenuo crveno-bele.
Zvezda je samouvereno držala prednost. Svako je radio baš ono što treba. Kris Džons i Nik Vajler Beb su bili osigurači domaćih, kontrolisali su ritam utakmice i pazili da se brza igra ne pretvori u brzopletu. I ostali su dali doprinos na ovaj ili onaj način. Patrik Boldvin Džunior nije bio poenterski zapažen, ali je svaku kretnju odradio vrhunski, dok je dodavanjima u par situacija razbijao odbranu rivala. Ipak, definitivno treba da se navikne na evropsku košarku pošto je već na startu četvrte deonice nakon što je dao trojku napravio peti faul i tako završio meč.
Džered Batler takođe nije bio na nivou što se tiče poena, no u jedan na jedan igri je pravio višak iz kog je Zvezda konstantno profitirala. David Kremer je potvrdio da je već sada u dobroj formi. Pritom ne samo šuterskoj, već je imao i par odbrambenih reakcija.
Međutim, Aris se vratio u utakmicu preko Naza Mitrua Longa koji je ubacio trojku i tako nam obezbedio napetu završnicu utakmice. Gosti su imali pola koša prednosti, onda je Džordan Nvora dao težak flouter, a istom merom odgovorio je Dimitrijević.
Zatim je Nvora ostao sam u ćošku i nakon dobrog protoka lopte zavrnuo mrežicu, ali je Vasilis Toliopulos uspeo da vrati trojku i prednost Arisu. Nvora je prepoznao da ga hoće i preuzeo odgovornost.
Dobio je faul i ubacio dva penala, međutim opet je Aris preko Toliopulosa došao do +1 (83:84) pred poslednjih 60 sekundi utakmice. Moneke je pogodio neverovatnu trojku uz dosta sreće, a posle faula u napadu koji je napravio Aris, Tajson Karter je probio i položio na tablu za dva poseda prednosti (88:84). Uspeo je Tolipulos da ubaci još jednu trojku, ali bilo je prekasno.
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Prijateljska utakmica
CRVENA ZVEZDA - ARIS 91:87
Dvorana: Aleksandar Nikolić
CRVENA ZVEZDA: Motli 8 (6sk), Džons 8, Miljenović 5, Vajler Beb 7 (3as), Batler 1 (0/7 iz igre), Karter 10 (6as), Izundu 4 (6sk), Boldvin 3, Medarević -, Nvora 25 (9/14 iz igre), Kremer 5, Moneke 15 (4sk).
ARIS: Mitru Long 13, Robinson Erl 11 (5sk), Toliopulos 14 (7as), Dimitrijević 16, Hacilampru -, Bohoridis 1, Morgan 10, Lidel 8 (5sk), K. Adetokunbo 2, Birč 6, Mokoka.
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