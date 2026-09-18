Copy Atina - Paste Abu Dabi! Luvavu doneo produžetak i pobedu Realu, Dubai nije izdržao

Prvi zvanični meč dva tima u novoj sezoni pretvorio se u ozbiljan test živaca. Dubai je startovao fantastično i vodio sa +16, pa se Real vratio do poluvremena i kasnije preuzeo kontrolu, nekoliko puta delovalo je kao da je španski tim pronašao put do pobede, a onda u poslednjih pet minuta gledao kako Okobo i Bejkon praktično sami održavaju Paskvalov sastav u životu i vode ga ka novom preokretu i trijumfu. No, sve je stalo u dodatnih pet minuta, nakon što je novajlija Luvavu Kabaro izvukao strašan hitac pred poslednji napad u četvrtini. Dubai je imao poslednji napad i interesantno je da je izbor bio da Tomas Vokap rešava pobednika! Šutirao je za tri i promašio, na ofanzivnom skoku našao se Tornike Šengelija koji je probao da popravi stvari, ali ni njegov pokušaj iz teške situacije nije prošao.

Dubai je imao Okoba i Bejkona, koji su postigli poslednjih 16 poena svoje ekipe u četvrtoj četvrtini, Real je imao Timotija Luvavu Kabaroa i Fakunda Kampaca. Francuz je pogodio dve ogromne trojke kada je počela rezultatska klackalica, uz pomenuti hitac za produžetak, onda je i spakovao dva penala za kraj meča. A kada je meč ušao u dodatnih pet minuta, odgovornost su preuzeli Andres Feliz i Fakundo Kampaco. Dubai sve te nalete nije izdržao.

Sjajno debitantsko veče u zvaničnoj utakmici Luvavu Kabaro zavšrio je sa 20 poena (6/13 iz igre, 4/7 za tri), uz šest asistencija i tri skoka. Sila u reketu bio je Valter Tavares sa takođe 20 poena za 31 minut i sedam uhvaćenih lopti. Rola Gabrijela Deka na kraju bila je jako važna u oba smera i on je ubacio 15 poena, dva više od Haimea Pradilje koji je pride dopisao i sedam skokova uz tri proigravanja. Andres Feliz je dodao 10 poena, ali i mnogo bitne poene na startu produžetka. Fakundo Kampaco je dugo bio van svih okvira, promašio je sve što je mogao da promaš i onda je u ključnim segmentima podelio neke važne asistencije, poput one iz koje je Luvavu Kabaro dao trojku za produžetak. Sam je ubacio pet poena, uz mršavih 1/8 sa distance. Imao je i četiri asistencije.

Eli Okobo bio je Dubaijeva žila kucavica. Ubacio je 24 poena za 35 minuta, ali naročito se razigrao u četvrtoj deonici i produžetku kada je zbirno imao 17 poena (10/16 iz igre, 3/5 za tri)! I to uz samo tri promašaja u tom periodu. Dvejn Bejkon je imao 19 poena (5/10 iz igre) uz četiri asistencije. Mekinli Rajt ubeležio je 12, Toko Šengelija 11 poena i pet skokova, a Mfiondu Kabengele 10 poena.

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