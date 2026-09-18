Španac postao komesar, ABA liga otvorila konkurs za nove sudije
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Vreme čitanja: 1min | pet. 18.09.26. | 20:32
Određen i disciplinski sudija
ABA liga kompletirala je još jedan važan deo organizacione strukture pred novu sezonu, pošto su i zvanično završena imenovanja na dve značajne funkcije u sportskom sektoru regionalnog takmičenja.
Kako je saopšteno iz ABA lige, Migel Anhel Perez obavljaće funkciju komesara za delegiranje sudija, a istovremeno će biti i predsednik Sudijske komisije. Sa druge strane, Robert Brdar imenovan je za novog disciplinskog sudiju.
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Perez i Brdar izabrani su na nedavno održanoj Skupštini ABA lige u Ljubljani, a procedura je sada i formalno završena nakon što je rukovodstvo takmičenja postiglo dogovor sa obojicom kandidata.
Tako je regionalno takmičenje uoči početka nove sezone rešilo dva važna kadrovska pitanja, posebno kada je reč o funkcionisanju sudijskog i disciplinskog sektora.
Istovremeno, ABA liga je otvorila i konkurs za nove sudije. Poslednjih dana se šuška o nezadovoljstvu sadašnjih arbitara naknadama i da su pred ABA ligu stavili listu zahteva za povećanje dnevnica i ostalih primanja, kao i uvođenje različitih benefita, naročito za dane po završetku sudijske karijere.