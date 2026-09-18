Španac postao komesar, ABA liga otvorila konkurs za nove sudije

Perez i Brdar izabrani su na nedavno održanoj Skupštini ABA lige u Ljubljani, a procedura je sada i formalno završena nakon što je rukovodstvo takmičenja postiglo dogovor sa obojicom kandidata.

Tako je regionalno takmičenje uoči početka nove sezone rešilo dva važna kadrovska pitanja, posebno kada je reč o funkcionisanju sudijskog i disciplinskog sektora.

Istovremeno, ABA liga je otvorila i konkurs za nove sudije. Poslednjih dana se šuška o nezadovoljstvu sadašnjih arbitara naknadama i da su pred ABA ligu stavili listu zahteva za povećanje dnevnica i ostalih primanja, kao i uvođenje različitih benefita, naročito za dane po završetku sudijske karijere.