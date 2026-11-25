“Handball4Schools” predstavlja važan korak ka stvaranju održivog modela povratka rukometa u škole, u kojem će osnovne škole imati stručnu podršku i odgovarajuće uslove za organizovan i kontinuiran rad sa decom. Poseban akcenat biće stavljen na uključivanje učenika koji do sada nisu bili deo klupskih sportskih programa od prvog razreda osnovne škole, kao i na približavanje rukometa novim generacijama.

Pored Srpskog rukometnog saveta, u projektu učestvuju i ORK Rudar Pljevlja iz Crne Gore, ORK Kozara Gradiška i RK Bijeljina iz Bosne i Hercegovine, kao i Krim iz Slovenije. Međunarodno partnerstvo omogućiće razmenu znanja i iskustava, razvoj zajedničke metodologije i primenu praksi u školskom sportu.

Više od 600 dece biće trajno uključeno u rukomet kroz školske sekcije

Jedan od osnovnih ciljeva projekta jeste trajno uključivanje najmanje 600 dečaka i devojčica uzrasta od sedam do 14 godina iz najmanje 16 osnovnih škola. Programom je predviđena i obuka najmanje 32 nastavnika fizičkog i zdravstvenog vaspitanja i rukometnih trenera, koji će biti osposobljeni za sprovođenje aktivnosti prilagođenih uzrastu i sposobnostima učenika.

Deca će imati priliku da kroz školske sekcije treniraju sa svojim vršnjacima, pod vođstvom obučenih nastavnika i uz mentorsku podršku lokalnih rukometnih klubova. Na taj način, školama će biti omogućeno da razviju sopstvene rukometne programe, dok će zainteresovani učenici dobiti priliku da nastave sportski razvoj u mlađim kategorijama partnerskih klubova.

Pilot-faza projekta obuhvatiće osnivanje najmanje šest školskih rukometnih sekcija, uz realizaciju najmanje 60 termina školskog rukometa.

Zajednička metodologija, edukacija i rukometni karavani

Tokom projekta biće razvijeni metodologija rada i praktični priručnik za sprovođenje školskog rukometa od strane eminentnih i dokazanih stručnjaka, kako bi sva deca radila po istom programu prilagođenom njihovom starosnom uzrastu. Materijal će sadržati modele treninga, predloge vežbi i igara, smernice za rad sa grupama različitih sposobnosti, kao i preporuke za organizaciju i dugoročno funkcionisanje školskih rukometnih sekcija.

Važan deo programa činiće edukacija nastavnika i trenera, kao i rukometni karavani, tokom kojih će stručni timovi zajedno sa nastavnicima i trenerima sprovoditi treninge sa učenicima. Ove aktivnosti neće imati samo sportski, već i edukativni karakter, jer će omogućiti neposrednu primenu razvijene metodologije, razmenu iskustava i dodatno unapređenje programa na osnovu praktičnog rada.

Pripremne aktivnosti obuhvatiće procenu potreba i uslova u školama, uspostavljanje saradnje sa nastavnicima i klubovima, kao i izbor škola koje će učestvovati u projektu. Početni sastanak partnerskih organizacija planiran je za januar 2027, dok je izbor škola i nastavnika predviđen za mart iste godine.

Razvoj metodologije i prve verzije priručnika planiran je u periodu od aprila do avgusta 2027. godine, dok će obuke nastavnika i početne mentorske aktivnosti početi u junu.

Redovni treninzi i završni sportsko-edukativni događaj u Beogradu

Primena programa kroz školske rukometne sekcije planirana je od oktobra 2027. do jula 2028. godine. Učenike očekuju redovni nedeljni treninzi, praćenje njihovog učešća i napretka, kao i regionalna sportsko-edukativna okupljanja.

Poseban događaj biće dvodnevni Final4, koji će biti organizovan u Beogradu i okupiti 100 učesnika. Pored sportskog sadržaja, događaj će imati i edukativnu dimenziju, pružajući priliku za druženje, razmenu iskustava i predstavljanje rezultata zajedničkog rada škola, nastavnika i klubova.

Dugoročni razvoj rukometa kroz školski sport

Završna faza projekta biće posvećena evaluaciji sprovedenih aktivnosti i unapređenju metodologije na osnovu iskustava učenika, nastavnika, škola i partnerskih klubova. Konačna verzija priručnika i evaluacioni izveštaj planirani su za novembar 2028. godine, a svi razvijeni materijali biće javno dostupni kako bi ih mogle koristiti i druge škole i sportske organizacije.

“Handball4Schools” nadovezuje se na iskustva stečena kroz projekat EuroHaCa, sa ambicijom da dosadašnju saradnju sa obrazovnim ustanovama podigne na viši nivo i razvije u sistemski, redovan program školskog rukometa.

Osposobljavanje nastavnika, aktivno uključivanje lokalnih klubova i stvaranje uslova za kontinuirano bavljenje rukometom predstavljaju osnovu projekta Handball4Schools. Krajnji cilj je da što veći broj dece dobije priliku da upozna rukomet, razvija sportske navike i uživa u prednostima bavljenja sportom, a da školski rukomet nastavi da živi i nakon završetka projekta.

Takođe, i kondicioni trener Partizana Marko Isaković je osmilio zanimljiv projekat Uličnog rukometa za decu od osam do 12 godine, gde učestvuju i dečaci i devojčice.

“Pravila su prilagođena tom uzrastu, da nema faula i kontakta i da deca stalno igraju “četiri na tri” i svako dete mora da ima jedan kontakt. Pravila su jednostavno i napravljena za razvoj motorike, kombinatorike, izdržljivosti. Igra se na polovini terena. Mogu da budu golovi, ali i ne moraju. Cilj je da deca bacaju loptu. Suština je privlačenje pažnje dece na tih osam do 10 minuta. Počinjemo realizacije projekta sa klubovima koji imaju taj uzrast”, rekao je Isaković.