Novi međunarodni projekat Srpskog rukometnog saveta – “Handball4Schools”
Vreme čitanja: 4min | sre. 25.11.26. | 13:13
Petar Đorđić biće promoter ove akcije koja će trajati dve godine
Srpski rukometni savet pokreće drugi po redu međunarodni projekat pod nazivom “Handball4Schools”, usmeren na je razvoj rukometa kroz školske sekcije. Projekat je usmeren ka edukaciji osnovnoškolskog nastavnog kadra, opremanju škola rukometnim rekvizitima, finansijska kompenzacija nastavnima fizičkog, tako da se stvore uslovi za uključivanje što većeg broja dece u rukometni sport u školskom okruženju. Nakon edukacije i osnivanja rukometnih sekcija radiće se na uspostavljanju dugoročne saradnje između osnovnih škola i lokalnih rukometnih klubova i udruženja.
Projekat, koji je sufinansiran sredstvima Evropske unije kroz program Erasmus+, počinje 1. decembra 2026. godine i trajaće 24 meseca. Promoter ove akcije biće Petar Đorđić, do pre dve godine reprezentativac Srbije i nekadašnji igrač Veclara, Flensburga, Hamburga, Meškov Bresta, Benfike, Vojvodine i Partizana.
Izabrane vesti
“Handball4Schools” predstavlja važan korak ka stvaranju održivog modela povratka rukometa u škole, u kojem će osnovne škole imati stručnu podršku i odgovarajuće uslove za organizovan i kontinuiran rad sa decom. Poseban akcenat biće stavljen na uključivanje učenika koji do sada nisu bili deo klupskih sportskih programa od prvog razreda osnovne škole, kao i na približavanje rukometa novim generacijama.
Pored Srpskog rukometnog saveta, u projektu učestvuju i ORK Rudar Pljevlja iz Crne Gore, ORK Kozara Gradiška i RK Bijeljina iz Bosne i Hercegovine, kao i Krim iz Slovenije. Međunarodno partnerstvo omogućiće razmenu znanja i iskustava, razvoj zajedničke metodologije i primenu praksi u školskom sportu.
Više od 600 dece biće trajno uključeno u rukomet kroz školske sekcije
Jedan od osnovnih ciljeva projekta jeste trajno uključivanje najmanje 600 dečaka i devojčica uzrasta od sedam do 14 godina iz najmanje 16 osnovnih škola. Programom je predviđena i obuka najmanje 32 nastavnika fizičkog i zdravstvenog vaspitanja i rukometnih trenera, koji će biti osposobljeni za sprovođenje aktivnosti prilagođenih uzrastu i sposobnostima učenika.
Deca će imati priliku da kroz školske sekcije treniraju sa svojim vršnjacima, pod vođstvom obučenih nastavnika i uz mentorsku podršku lokalnih rukometnih klubova. Na taj način, školama će biti omogućeno da razviju sopstvene rukometne programe, dok će zainteresovani učenici dobiti priliku da nastave sportski razvoj u mlađim kategorijama partnerskih klubova.
Pilot-faza projekta obuhvatiće osnivanje najmanje šest školskih rukometnih sekcija, uz realizaciju najmanje 60 termina školskog rukometa.
Zajednička metodologija, edukacija i rukometni karavani
Tokom projekta biće razvijeni metodologija rada i praktični priručnik za sprovođenje školskog rukometa od strane eminentnih i dokazanih stručnjaka, kako bi sva deca radila po istom programu prilagođenom njihovom starosnom uzrastu. Materijal će sadržati modele treninga, predloge vežbi i igara, smernice za rad sa grupama različitih sposobnosti, kao i preporuke za organizaciju i dugoročno funkcionisanje školskih rukometnih sekcija.
Važan deo programa činiće edukacija nastavnika i trenera, kao i rukometni karavani, tokom kojih će stručni timovi zajedno sa nastavnicima i trenerima sprovoditi treninge sa učenicima. Ove aktivnosti neće imati samo sportski, već i edukativni karakter, jer će omogućiti neposrednu primenu razvijene metodologije, razmenu iskustava i dodatno unapređenje programa na osnovu praktičnog rada.
Pripremne aktivnosti obuhvatiće procenu potreba i uslova u školama, uspostavljanje saradnje sa nastavnicima i klubovima, kao i izbor škola koje će učestvovati u projektu. Početni sastanak partnerskih organizacija planiran je za januar 2027, dok je izbor škola i nastavnika predviđen za mart iste godine.
Razvoj metodologije i prve verzije priručnika planiran je u periodu od aprila do avgusta 2027. godine, dok će obuke nastavnika i početne mentorske aktivnosti početi u junu.
Redovni treninzi i završni sportsko-edukativni događaj u Beogradu
Primena programa kroz školske rukometne sekcije planirana je od oktobra 2027. do jula 2028. godine. Učenike očekuju redovni nedeljni treninzi, praćenje njihovog učešća i napretka, kao i regionalna sportsko-edukativna okupljanja.
Poseban događaj biće dvodnevni Final4, koji će biti organizovan u Beogradu i okupiti 100 učesnika. Pored sportskog sadržaja, događaj će imati i edukativnu dimenziju, pružajući priliku za druženje, razmenu iskustava i predstavljanje rezultata zajedničkog rada škola, nastavnika i klubova.
Dugoročni razvoj rukometa kroz školski sport
Završna faza projekta biće posvećena evaluaciji sprovedenih aktivnosti i unapređenju metodologije na osnovu iskustava učenika, nastavnika, škola i partnerskih klubova. Konačna verzija priručnika i evaluacioni izveštaj planirani su za novembar 2028. godine, a svi razvijeni materijali biće javno dostupni kako bi ih mogle koristiti i druge škole i sportske organizacije.
“Handball4Schools” nadovezuje se na iskustva stečena kroz projekat EuroHaCa, sa ambicijom da dosadašnju saradnju sa obrazovnim ustanovama podigne na viši nivo i razvije u sistemski, redovan program školskog rukometa.
Osposobljavanje nastavnika, aktivno uključivanje lokalnih klubova i stvaranje uslova za kontinuirano bavljenje rukometom predstavljaju osnovu projekta Handball4Schools. Krajnji cilj je da što veći broj dece dobije priliku da upozna rukomet, razvija sportske navike i uživa u prednostima bavljenja sportom, a da školski rukomet nastavi da živi i nakon završetka projekta.
Takođe, i kondicioni trener Partizana Marko Isaković je osmilio zanimljiv projekat Uličnog rukometa za decu od osam do 12 godine, gde učestvuju i dečaci i devojčice.
“Pravila su prilagođena tom uzrastu, da nema faula i kontakta i da deca stalno igraju “četiri na tri” i svako dete mora da ima jedan kontakt. Pravila su jednostavno i napravljena za razvoj motorike, kombinatorike, izdržljivosti. Igra se na polovini terena. Mogu da budu golovi, ali i ne moraju. Cilj je da deca bacaju loptu. Suština je privlačenje pažnje dece na tih osam do 10 minuta. Počinjemo realizacije projekta sa klubovima koji imaju taj uzrast”, rekao je Isaković.