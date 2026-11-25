Kako javlja tamošnji N1, zahtevi dvojice perspektivnih fudbalera za dobijanje državljanstva Bosne i Hercegovine trebalo je da budu razmatrani na 122. redovnoj sednici Veća ministara BiH, ali ona nije održana nakon što ministri iz SNSD-a nisu podržali dnevni red.

I da se tu zaustavimo sa tamošnjim unutarpolitičkim detaljima, manje su bitni za ovu priču, koliko namera ovih mladih igrača, koja bi mogla da označi i njihovo definitivno opredeljenje po pitanju budućnosti u seniorskom reprezentativnom fudbalu.

Za Ćatovića se tako nešto već duže nagoveštavalo. Svojevremeno je Gordan Petrić javno iskazao želju da ga vidi u generaciji koja je nastupala na kontinentalnoj smotri u Velsu, ali je Ćatović na tom takmičenju zaigrao u dresu države u kojoj je stekao afirmaciju igrajući za mlađe kategorije Štutgarta i na kraju sa Nemcima dogurao do finala. Trenutno se fudbalski razvija u Barsi Atletik, ali ga čeka duži oporavak nakon teške povrede – preloma lisne kosti leve noge.

Iznenađenje bi moglo da bude opredeljenje Hadžimujovića, u smislu da je bio standardan u dresu U19 Orlića, čak i na oku selektora Paunovića. Reč je o momku koji predstavlja potencijalno najveći izlazni transfer Novog Pazara, a koji je obeležio čak i minuli vikend na superligaškim terenima, specijalom po kojem je već postao naširoko poznat – direktno iz auta je asistirao kolegi iz odbrane Jovanu Marinkoviću za vodeći gol Pazaraca protiv OFK Beograda.

Ako Ćatović i Hadžimujović sada nisu dobili državljanstvo Bosne i Hercegovine – dobiće ga verovatno prvom sledećom prilikom, kada se ispune formalni uslovi da sednica Veća ministara (organ izvršne vlasti države BiH, sa sedištem u Sarajevu) bude održana. Čak ni tada to teoretski neće značiti da su fudbalski izgubljeni za Srbiju, sve dok definitivno ne nastupe za neki seniorski nacionalni tim. Dalje, zahtev za dobijanje državljanstva ne mora automatski da bude u vezi sa fudbalskim namerama.

Samo što, prema ovim informacijama, deluje da su oni svoju odluku doneli. I da bi Zmajevi u perspektivi dobili dva značajna pojačanja...