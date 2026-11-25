U praksi, zakon bi iz klubova i saveza trebalo da izbaci sve ministre, poslanike, vladine službenike, čelnike političkih stranaka, pa i direktore i menadžere iz državnih preduzeća. Tačnije, a u najkraćem, ne bi smeli da budu na funkcijama predsednika, potpredsednika, članova izvršnih odbora klubova ili saveza sa više od 500 sportista.

Dalje, svi ti vajni funkcioneri sportskim aktivnostima ne bi smeli da se bave ni u četiri godine nakon što im istekne politički mandat.

Ovaj Zakon će momentalno uticati na nekoliko velikih klubova. Tamaš Dojč će recimo morati da izađe iz uprave MTK, nekadašnji ministar sporta Peter Sijarto iz Honveda, dok je u najvećem problem Gabor Kubatov, koji je još od 2011. predsednik najvećeg mađarskog kluba Ferencvaroša.

Kubatov, koji je novi mandat dobio u oktobru, već je na društvenim mrežama rekao da će zamoliti predsednika Mađarske Andraša Baku da ne potpiše ovaj zakon. Zato što smatra da je protivzakonit, između ostalog jer ograničava pravo političara na udruživanje. Pride, nije bio na snazi kada su ti političari birani na sportske funkcije, pa Kubatov tumači da će se zakon primenjivati retroaktivno.