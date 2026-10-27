Odličan žreb za Novosađane i Leskovčane

Vojvodina i Dubočica su blizu da prezime u EHF kupu. Povoljan žreb za srpske rukometne klubove u sedištu EHF-a u Beču.

Vojvodina će na megdan slovačkom vicešampionu Povaškoj Bistici, dok će Dubočica da odmeri snage sa finskim BK-46. Na prvi pogled, naši klubovi su favoriti da nastave bitisanje u najslabijem evropskom takmičenju naredne godine. U oba prva meča su Novosađani i Leskovčani favoriti.