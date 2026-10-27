Odličan žreb za Novosađane i Leskovčane
Vreme čitanja: 1min | uto. 27.10.26. | 11:17
Vojvodina na slovačku Povašku Bistricu, a Dubočica na finski BK-46 u šesnaestini finala EHF kupa, odlučeno žrebom u Beču
Vojvodina i Dubočica su blizu da prezime u EHF kupu. Povoljan žreb za srpske rukometne klubove u sedištu EHF-a u Beču.
Vojvodina će na megdan slovačkom vicešampionu Povaškoj Bistici, dok će Dubočica da odmeri snage sa finskim BK-46. Na prvi pogled, naši klubovi su favoriti da nastave bitisanje u najslabijem evropskom takmičenju naredne godine. U oba prva meča su Novosađani i Leskovčani favoriti.
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Utakmice trećeg kola na program su 21. i 22. novembra, dok su revanši sedam dana kasnije. Naredna runda je na programu krajem februara naredne godine.
Četvrtak, 18.45: (1,02) Fikse Berlin (23,0) Partizan (19,0)
Podsetimo, Vojvodina i Dubičica su oba meča prethodnog kola odigrali na svom terenu. Tim Milutina Lučića je teže od očekivanog eliminisao izraelski Hapoel Rišon, dok je tm Saše Pejčića u dvomeču bio ubedljiv protiv letonskog Tenaksa.
Branilac trofej u EHF kup, Ohrid Borisa Rojevića dobio je lakog rivala, litvansku Dragunas Klajpedu.
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EHF KUP – ŠESNAESTINA FINALA
Dubočica – BK 46 (Finska)
Vojvodina – Povaška Bistrica (Slovačka)