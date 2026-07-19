Ovo niko nije želeo da vidi: Težak pad i kraj Tura za Vinjegora

Kada je Pogačar primo vest o padu nije želeo da na nesportski način pravi razliku u odnosu na Danca, već je čekao definitivnu potvrdu o tome da je Vinjegor završio učešće i tek onda je krenuo da se nadmeće s konkurentima. Svakako, nepravedno bi bilo napomenuti da je 15. etapa pripala Remku Evenpulu , koji je u sprinterskom finišu pobedio upravo Pogačara .

Belgijanac je sad drugi u generalnom plasmanu, ali zaostatak od pet minuta za članom Emirejtsa deluje nenadoknadivo. Međutim, biciklizam je nepredvidiv, što se najbolje vidi na današnjem slučaju člana Visme.

Deluje da je Evenpul danas profitirao zbog nedovoljno dobre komunikacije Pogačara i Isaka del Tora, ali verovatno iza greške stoji ceo tim Emirejtsa. Naime, pomenuti trojac je stigao begunce i na dva kilometara do cilja ostalo je da se reši pitanje pobednika između ovih vozača.

U jednom momentu Del Toro je povukao, da bi usledio odgovor Remka. Činilo se da Pogačar neće pratiti tempo, ali je potom Slovenac pojačao i ponovo je ovo bila bitka u troje ili bolje rečeno dva na jednog. Međutim, onda je Belgijanac krenuo, dok kao da Meksikanac i Slovenac nisu znali u prvi mah ko da krene od njih trojice. Čak i mili sekundi u biciklizmu mogu biti presudni, pa tako dok se Pogačar aktivirao, Remko je već stekao nenadoknadivu prednost i stigao do osme pobede u karijeri na Turu.

Ono što sledi u 16. etapi jeste hronometarska etapa. Pred vozačima je izuzetno brza deonica od 26,1 kilometar i na njoj jeste Remko favorit, ali i Pogačar zna kako se voze hronometri.