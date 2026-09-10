Vladislav Kuleš (©RK Partizan/Maja Nastić)
Vladislav Kuleš (©RK Partizan/Maja Nastić)

Partizan sa Kulešom na moćne Lisice

Vreme čitanja: 2min | čet. 10.09.26. | 14:08

Belorus debituje za crno-bele danas (18.45, Arena Sport Premijum 3) protiv Fikse Berlina na startu Lige šampiona

Da li bi Vladislav Kuleš mogao da bude adut za Lisice? Belorusa, najvećeg i najskupljeg pojačanje rukometaša Partizana, nije bilo u timu na prethodne četiri utakmice. Propustio je pripremni period zbog problema s leđima. I protekle sezone su ga mučile povrede u dresu Melsungena.

Trenirao je prethodnih dana, a Raul Gonzales će protiv Fikse Berlina danas u Pioniru prvi put u sezoni imati i iskusnog levog beka na terenu, koji je protekle četiri godine proveo u Bundesligi, prvo u Hanoveru, a onda i u Melsungenu i dobro poznaje rukometaše nemačkog i evropskog vicešampiona.

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Kuleš će rasteretiti Aljošu Damjanovića koji je na početku sezone imao veliku minutažu na poziciji levog beka.

18.45: (11,0) Partizan (16,0) Fikse Berlin (1,07)

Jedini koji je van stroja za meč sa Lisicama je Miloš Kos, srpski reprezentativac koji se još nije oporavio od povrede kosti desne ruke i koji bi narednog meseca mogao da se stavi na raspolaganje srpskom šampionu. Među 16 je i oporavljeni Simo Šijan. Iz protokola je ispao treći pivotmen Petar Ivanić, dok najnovije pojačanje Luka Krivokapić nije u konkurenciji za tim. Među stativama ostaju Andrej Trnavac i Bekir Čordalija.

Berlin će u najjačem trenutnom timu da udari na crno-bele u Pioniru. U sastavu je i Francuz Ajmerik Zepfel, koji je pre četiri dana stigao u tabor evropskog vicešampiona iz Eks an Provansa. Gledaće beogradska publika uživo i velikog Matijasa Gidsela, ali i kapitena Srbije Mijajla Marsenića. Zbog povrede u Beograd nisu ni doputovali Fabijan Vide i Nils Lihtlajn.

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