Partizan sa Kulešom na moćne Lisice
Vreme čitanja: 2min | čet. 10.09.26. | 14:08
Belorus debituje za crno-bele danas (18.45, Arena Sport Premijum 3) protiv Fikse Berlina na startu Lige šampiona
Da li bi Vladislav Kuleš mogao da bude adut za Lisice? Belorusa, najvećeg i najskupljeg pojačanje rukometaša Partizana, nije bilo u timu na prethodne četiri utakmice. Propustio je pripremni period zbog problema s leđima. I protekle sezone su ga mučile povrede u dresu Melsungena.
Trenirao je prethodnih dana, a Raul Gonzales će protiv Fikse Berlina danas u Pioniru prvi put u sezoni imati i iskusnog levog beka na terenu, koji je protekle četiri godine proveo u Bundesligi, prvo u Hanoveru, a onda i u Melsungenu i dobro poznaje rukometaše nemačkog i evropskog vicešampiona.
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Kuleš će rasteretiti Aljošu Damjanovića koji je na početku sezone imao veliku minutažu na poziciji levog beka.
Jedini koji je van stroja za meč sa Lisicama je Miloš Kos, srpski reprezentativac koji se još nije oporavio od povrede kosti desne ruke i koji bi narednog meseca mogao da se stavi na raspolaganje srpskom šampionu. Među 16 je i oporavljeni Simo Šijan. Iz protokola je ispao treći pivotmen Petar Ivanić, dok najnovije pojačanje Luka Krivokapić nije u konkurenciji za tim. Među stativama ostaju Andrej Trnavac i Bekir Čordalija.
Berlin će u najjačem trenutnom timu da udari na crno-bele u Pioniru. U sastavu je i Francuz Ajmerik Zepfel, koji je pre četiri dana stigao u tabor evropskog vicešampiona iz Eks an Provansa. Gledaće beogradska publika uživo i velikog Matijasa Gidsela, ali i kapitena Srbije Mijajla Marsenića. Zbog povrede u Beograd nisu ni doputovali Fabijan Vide i Nils Lihtlajn.