Partizan sa Kulešom na moćne Lisice

Da li bi Vladislav Kuleš mogao da bude adut za Lisice? Belorusa, najvećeg i najskupljeg pojačanje rukometaša Partizana, nije bilo u timu na prethodne četiri utakmice. Propustio je pripremni period zbog problema s leđima. I protekle sezone su ga mučile povrede u dresu Melsungena.

Trenirao je prethodnih dana, a Raul Gonzales će protiv Fikse Berlina danas u Pioniru prvi put u sezoni imati i iskusnog levog beka na terenu, koji je protekle četiri godine proveo u Bundesligi, prvo u Hanoveru, a onda i u Melsungenu i dobro poznaje rukometaše nemačkog i evropskog vicešampiona.