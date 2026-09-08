Partizan se pojačava među stativama: Krivokapić do 2028.

Partizan se u hodu pojačava. Dok se šuškalo o Dancu Mikaelu Damgardu, o staroj želji, Darku Đukiću, crno-beli su dva dana pred start Lige šampiona doveli pojačanje među stativama.

Novi golman srpskog šampiona je srpski reprezentativac Luka Krivokapić. On dolazi iz španskog Granoljersa gde je branio prošle sezone, a pre toga je bio u Štutgartu. Očigledno, u Partizanu nisu bili zadovoljni odbranama na početku sezone Bekira Čordalije i Andreja Trnavca, pa reprezentativac Srbije, koji je prošao Akademiju Pik Segeda, dolazi da pojača konkurenciju na golu.

“Golman Luka Krivokapić novi je član Partizana. Srpski reprezentativac je prekinuo saradnju sa španskim Granoljersom, sa kojim je imao ugovor do 2027. godine i pojačao tim Raula Gonzalesa. Iza 24-godišnjeg čuvara mreže je izuzetno uspešna sezona u kojoj je na golu španskog kluba imao 28,31% uspešnosti, što govori o njegovoj konstantnosti i uticaju na igru jednog od najboljih timova ASOBAL lige, koji je sezonu završio na trećem mestu iza Barselone i Logronja. Ugovor je potpisan na dve godine. Luka, dobro nam došao“, saopštili su iz Humske.