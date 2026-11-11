Pavlović odradio prvi trening, četvorica dobila produženi odmor; Dimitrijević: Biće još odlazaka
Vreme čitanja: 3min | sre. 11.11.26. | 13:37
Jedina promena u igračkom kadru za sada je odlazak Miloša Kosa, koji je potpisao za Veclar. U medijima su se pojavile informacije da su igračima otkazani stanovi i da su praktično izbačeni na ulicu. To nije istina”, istakao je sportski direktor crno-belih
Bura u Partizanu, ali život ide dalje. U taboru crno-belih se okreću predstojećim obavezama u ARKUS ligi, gostovanju Metaloplastici u Šapcu u petak (18.00) u derbiju devetog kola domaćeg šampionata.
Marko Pavlović je novi trener pošto je Raul Gonzales doneo odluku da prekine saradnju sa klubom na njegovo mesto postavljen je doskorašnji pomoćnik španskog stručnjaka, nekadašnji igrač kluba. Ostatak stručnog štaba ostaje nepromenjen – Marko Isaković ostaje kondicioni trener, Mihailo Radosavljević trener golmana, dok će Filip Cvetić nastaviti da obavlja ulogu fizioterapeuta.
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Pavlović je sinoć održao prvi trening kao glavni trener, a debi na klupi imaće u petak protiv Metaloplastike u Šapcu.
“Čast je i zadovoljstvo postati prvi trener Partizana, ali naravno da nisam zamišljao i priželjkivao da se to desi u ovakvim okolnostima, po odlasku stručnjaka kakav je Raul Gonzales. Zahvalio bih mu se na odličnoj saradnji i prilici da učim od nekoga ko je u trenerskoj karijeri osvojio Ligu šampiona. Spreman sam da preuzmem odgovornost u nastavku sezone, jer ciljevi Partizana ostaju najviši mogući, bez obzira na trenutnu situaciju. Zahvalan sam i Marku Isakoviću, Mihailu Radosavljeviću i Filipu Cvetiću, koji ostaju u stručnom štabu i sigurno će mi olakšati posao. Odradili smo prvi trening posle kraće pauze i okrećemo se pripremi za gostovanje u Šapcu. Daćemo sve od sebe da preostale utakmice do zimske pauze odigramo na najbolji mogući način”, istakao je Pavlović.
Sportski direktor kluba Ivan Dimitrijević naglasio je da su se svi igrači pojavili na treninzima u teretani i dvorani, osim onih koji su dobili produženi odmor posle nastupa za svoje reprezentacije.
“Kao što smo i obavestili javnost, usled ostavke predsednika Miljana Žugića, Upravni odbor je razrešen i klub u ovom trenutku ima poteškoće sa finansiranjem. Razgovarali smo sa igračima i stručnim štabom, objasnili im u kakvoj situaciji se klub nalazi i u predstojećem periodu ćemo sa svima njima pregovarati pojedinačno. Moram da istaknem da su se apsolutno svi igrači pojavili na sinoćnom treningu, osim Joava Lumbrosa, Tobijasa Vagnera, Migela Sančeza Migaljona i Bekira Čordalije koji su dobili produženi odmor zbog nastupa za svoje nacionalne timove. Oni će se sutra priključiti ekipi”, istakao je Dimitrijević, prenos portal kluba.
Sportski direktor pokušao je da umiri javnost, ali je jasno da crno-bele čeka težak i turbulentan period i da se tek očekuju odlasci, pre svega stranaca.
“Raul Gonzales doneo je odluku da u novonastaloj situaciji prekine saradnju sa Partizanom, ali njegov posao sa istim ambicijama i ciljevima nastavlja da radi doskorašnji pomoćnik Marko Pavlović. Jedina promena u igračkom kadru za sada je odlazak Miloša Kosa, koji je potpisao za Veclar. Očekujemo da još dva do tri igrača zatraže prekid ugovora, ali ostatak ekipe se neće menjati. U medijima su se pojavile informacije da su igračima otkazani stanovi i da su praktično izbačeni na ulicu. To nije istina i zamolio bih da se takve dezinformacije ne šire, jer će sve zvanične informacije biti objavljene na zvaničnom sajtu i društvenim mrežama kluba. Tim nastavlja da radi i priprema se za dva vrlo teška meča protiv Metaloplastike i Crvene zvezde, a pored same ekipe, moram da napomenem da svi zaposleni ostaju u klubu, spremni da rade i pomognu da se ova situacija što pre prevaziđe”, zaključio je Dimitrijević koji ostaje u klubu zajedno sa direktorom mlađih selekcije Strahinjom Džambom Milićem.