Pavlović odradio prvi trening, četvorica dobila produženi odmor; Dimitrijević: Biće još odlazaka

Pavlović je sinoć održao prvi trening kao glavni trener, a debi na klupi imaće u petak protiv Metaloplastike u Šapcu.

“Čast je i zadovoljstvo postati prvi trener Partizana, ali naravno da nisam zamišljao i priželjkivao da se to desi u ovakvim okolnostima, po odlasku stručnjaka kakav je Raul Gonzales. Zahvalio bih mu se na odličnoj saradnji i prilici da učim od nekoga ko je u trenerskoj karijeri osvojio Ligu šampiona. Spreman sam da preuzmem odgovornost u nastavku sezone, jer ciljevi Partizana ostaju najviši mogući, bez obzira na trenutnu situaciju. Zahvalan sam i Marku Isakoviću, Mihailu Radosavljeviću i Filipu Cvetiću, koji ostaju u stručnom štabu i sigurno će mi olakšati posao. Odradili smo prvi trening posle kraće pauze i okrećemo se pripremi za gostovanje u Šapcu. Daćemo sve od sebe da preostale utakmice do zimske pauze odigramo na najbolji mogući način”, istakao je Pavlović.

Sportski direktor kluba Ivan Dimitrijević naglasio je da su se svi igrači pojavili na treninzima u teretani i dvorani, osim onih koji su dobili produženi odmor posle nastupa za svoje reprezentacije.

“Kao što smo i obavestili javnost, usled ostavke predsednika Miljana Žugića, Upravni odbor je razrešen i klub u ovom trenutku ima poteškoće sa finansiranjem. Razgovarali smo sa igračima i stručnim štabom, objasnili im u kakvoj situaciji se klub nalazi i u predstojećem periodu ćemo sa svima njima pregovarati pojedinačno. Moram da istaknem da su se apsolutno svi igrači pojavili na sinoćnom treningu, osim Joava Lumbrosa, Tobijasa Vagnera, Migela Sančeza Migaljona i Bekira Čordalije koji su dobili produženi odmor zbog nastupa za svoje nacionalne timove. Oni će se sutra priključiti ekipi”, istakao je Dimitrijević, prenos portal kluba.