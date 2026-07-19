Pirova pobeda iz besa za kraj agonije: Orlići očajni u Rumuniji, tek 19. u Evropi

U poslednjem meču na Evropskom prvenstvu, u borbi za 19. mesto, Orlići su slavili protiv Makedonije sa 34:30 (20:12). Pobednik je mogao da se nasluti već u prvih 30 minuta, kada su naše nade razbile komšije i imale +8. Odličan je bio Uroš Stanković, dok je na golu sjajan bio David Tot Meljkuti.

18.30: (1,25) Švedska (10,0) Mađarska (4,90)

Makedonci su popravili utisak u nastavku, pripretili na početku serijom 7:3, ali trijumf naših juniora nijednog trenutka nije dolazio u pitanje. Trzaj Makedonaca je bio u 52. minutu, kada je bilo 29:26 za tim Dalibora Čuture. Raspoložen je u tim trenucima bio Marin Krstevski. Pripretili su komšije na četiri minuta pre kraja, smanjili su na samo dva gola minusa - 29:31, ali je Uroš Kažić pogotkom rešio sve dileme oko pobednika.

Rukometaš beogradskih Lavova Uroš Stanković sa 10 golova iz 16 pokušaja bio je najefikasniji u našem timu, dok je odličan bio i Sergej Pavlović sa šest pogodaka. Srednji bek Crvene zvezde Vanja Mirković je pet puta zatresao mrežu Makedonaca. Na golu je David Tot Meljkuti zaustavio 10 udaraca, a Đorđe Milutinović je imao tri intervencije, a Dario Jovanović jednu.

Kod naših južnih komšija je Marin Krstevski pogodio mrežu Srbije 11 puta, a Hristijan Gurmeševski sedam. Na golu je Đorđi Nikolovski imao osam odbrana.