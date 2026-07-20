Održan žreb ABA lige: Partizan Mozzart Bet i Dubai opet zajedno

Žrebom na redovnoj Skupštini, određene su grupe za novu sezonu Jadranske lige. Šampion Dubai i Partizan Mozzart Bet ponovo su u istoj grupi, dok će na drugoj strani biti Crvena zvezda i Budućnost. Istovremeno, na sednici je odlučeno da Milija Vojinović nastavi da obavlja posao sportskog direktora takmičenja.

Na strani sa crno-belima i braniocem titule biće ponovo Kluž i Studentski centar uz Zadar, subotički Spartak, Bosnu, Megu, Iliriju i Beč. Oni će činiti Grupu B, dok su na drugoj strani Crvena zvezda i Budućnost, uz Cedevitu Olimpiju kao i prošle godine, te povratnika Cibonu, zatim Igokeu, FMP, Borac Mozzart, Široki i novajliju Bratislavu.