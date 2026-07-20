Održan žreb ABA lige: Partizan Mozzart Bet i Dubai opet zajedno
Vreme čitanja: 2min | pon. 20.07.26. | 18:42
Crvena zvezda protiv Budućnosti
Žrebom na redovnoj Skupštini, određene su grupe za novu sezonu Jadranske lige. Šampion Dubai i Partizan Mozzart Bet ponovo su u istoj grupi, dok će na drugoj strani biti Crvena zvezda i Budućnost. Istovremeno, na sednici je odlučeno da Milija Vojinović nastavi da obavlja posao sportskog direktora takmičenja.
Na strani sa crno-belima i braniocem titule biće ponovo Kluž i Studentski centar uz Zadar, subotički Spartak, Bosnu, Megu, Iliriju i Beč. Oni će činiti Grupu B, dok su na drugoj strani Crvena zvezda i Budućnost, uz Cedevitu Olimpiju kao i prošle godine, te povratnika Cibonu, zatim Igokeu, FMP, Borac Mozzart, Široki i novajliju Bratislavu.
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ABA liga će se po prvi put igrati sa 20 klubova, u formatu sa po 10 timova u dve grupe. Kao i prošle godine posle osnovne faze sledi prelazak u drugi deo takmičenja po grupama, posle čega sleduje plej-of. To znači da večiti košarkaški derbi nećemo gledati sve do druge faze regionalnog takmičenja, što će reći da ćemo prvi videti u Evroligi, kao i prošle sezone.
Dubai brani krunu, Partizan Mozzart Bet se nada povratku na vrh posle ovogodišnjeg poraza u seriji za titulu, dok će Crvena zvezda gledati da se domogne finala posle 2024. godine i osvojene titule bez poraza u okršajima sa večitim rivalom.
Nova sezona trebalo bi da počne početkom oktobra.
GRUPA A: Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Igokea, FMP Železnik, Borac Mozzart, Krka, Široki, Bratislava.
GRUPA B: Dubai, Partizan Mozzart Bet, Kluž, Studentski centar, Zadar, Spartak Subotica, Bosna, Mega, Ilirija, Beč.