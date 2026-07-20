Umesto za 800.000 evra, Barsa dobila novog centra za džabe; Šengelija spreman da ide dalje

Iako se prvobitno pisalo da je plaćena izlazna klauzula od 800.000 evra, Barselona za poljskog centra ipak nije platila ništa, navodi Encestando u novoj objavi. On će svakako postati šesto pojačanje Barse ovog leta za novog trenera Aleksandra Sekulića.

Portoriko 1, 02.00: (1,60) Kangreheros (14,5) Krioljos (2,55)

Balcerovski je prethodne dve sezone proveo u Unikahi, a prošle je beležio 10,5 poena, uz 3,4 skoka i 1,1 asistenciju, čime je privukao pažnju katalonskog velikana. Ovim se Poljak vraća u Evroligi posle dve godine, pošto je dosadašnji jedini iskorak u elitno takmičenje imao u takmičarskoj 2023/24 igrajući za Panatinaikos.

Sa odlaskom Balcerovskog Unikaha će se verovatno okrenuti Viliju Ernangomezu, koji je slobodan igrač posle odlaska iz Barse pre nekoliko sedmica. Na dobrom putu da napusti klub je i Tornike Šengelija. Vrsni Gruzin, kako je već pisao Mozzart Sport, ima izlaznu klauzulu u visini od 900.000 evra, kratko se pominjalo da se interesuje i Partizan Mozzart Bet, ali je lista kandidata dugačka. Tu su Dubai, Olimpijakos, Fenerbahče, Panatinaikos, pominje se čak i Valensija.

Kako se navodi, Šengelija je spreman da plati svoj izlaz iz ugovora sa Barsom, kako bi potpisao za jednog od ozbiljnih kandidata za evropsku titulu jer mu je san da podigne najvažniji pehar. I dalje ga nema, iako je bio član moskovskog CSKA, kasnije Virtusa iz Bolonje i Baskonije, onda i Barse u kojoj je nastupao od leta prošle godine.

On sa Barselonom ima ugovor na još dve godine, ipak sa odlaskom Ćavija Paskvala, Vila Klajburna, Tomaša Satoranskog, Nika Laprovitole, Jusufe Fala, Vilija Ernangomeza, te nedolascima Majka Džejmsa i Mozesa Rajta, za koga je Armani platio 900.000 evra Barsi, očigledno je i Gruzin rešio da okrene novi list i okuša sreću negde drugo.