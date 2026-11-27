Posle Đera kriza i u Segedinu: Apelgren smenjen, najavljeno smanjenje budžeta i oslonac na domaće
Vreme čitanja: 4min | pet. 27.11.26. | 14:36
Klub nije zvanično saopštio rastanak sa švedskim stručnjakom, ali je potvrdio da je u finansijskim problemima
Političke promene u Srbiji odmah su se odrazile na rukometnog šampiona u konkurenciji muškaraca, Partizana, koji je u finansijskom nokdaunu, a smena režima Viktora Orbana i dolazak Petera Mađara na čelo Mađarske bitno će da promene sport i kod naših severnih komšija.
To utuče na rukometne gigante. Zna se da je Mađarska ulagala velika sredstva u ovaj sport, da su Đer u ženskoj i Vesprem u muškoj konkurenciji imali godinama najveće budžete na svetu.
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Posle Đera, koji je u problemu i najavio je drastično rezanje troškova, smanjenje plata rukometašica na 50 odsto, odlazak Anite Gerbič sa rukovodeće pozicije, probleme u finansiranju i kresanje budžeta najavio je i vicešampion ove države PIK Seged.
Na klupskoj stranici tima za koji igra srpski reprezentativac Lazar Kukić potvrđeno je ono o čemu se spekulisalo, da će naredne sezone budžet da bude mnogo manji. Beograđaninu ugovor sa timom iz Segedina ističe u junu i izvesno je da menja sredinu. U redovima PIK Segeda uvek je bio veliki broj stranih rukometaša, od Slovenaca, Srba, Austrijanaca, Makedonaca do Skandinavaca. Na klupi je Šveđanin Mikael Apelgren. Švedski Aftonbladet je javio da je doskorašnji trener PIK Segeda otpušten posle kraha ove sezone u Ligi šampiona i neulaska u Top 12 fazu.
20.00: (2,10) Veclar (8,00) Gepingen (2,00)
Seged rastanak sa Apelgrenom nije potvrdio, ali je na zvaničnom sajtu obelodanio da će doći do smanjenja budžeta u narednom periodu.
"Naš klub je nedavno sveobuhvatno procenio promene koje utiču na njegovo poslovanje i njihove očekivane uticaje. Procena je učvrstila naše uverenje da moramo nastaviti profesionalni razvoj koji smo već započeli, uz posebnu pažnju na očuvanje ekonomske stabilnosti i konkurentnosti našeg kluba. Uslovi finansiranja mađarskog elitnog sporta menjaju se na nekoliko načina. Promene u izvorima finansiranja, promene u poreskim pravilima i ekonomski izazovi korporativnog sektora stvaraju okruženje u kojem su svesno planiranje i efikasno korišćenje raspoloživih resursa još važniji nego ranije. Ove promene značajno utiču na upravljanje našim klubom u nekoliko oblasti:
Naši prihodi od Szerencsejáték Zrt. su smanjeni na otprilike polovinu prethodnog iznosa, što direktno utiče na resurse dostupne za naše poslovanje.
Poreske promene koje će stupiti na snagu 1. januara 2027. godine takođe će imati ozbiljan uticaj na finansije našeg kluba. Od posebnog značaja je izmena pravila pojednostavljenog javnog doprinosa (EKHO), usled čega će se troškovi kluba vezani za plate značajno povećati, jer će klub morati da snosi dodatne troškove koji proizilaze iz izmenjenih poreskih pravila.
Za naše sponzore i pristalice, posvećenost sportu ne samo da pruža poslovnu i marketinšku vrednost, već i izražava njihovu posvećenost lokalnoj zajednici kao deo njihove društvene odgovornosti. Poreske promene koje pogađaju velike korporacije i pojedince takođe mogu uticati na razvoj resursa dostupnih za podršku sportu. Naš klub se takođe mora prilagoditi promenljivim uslovima finansiranja. Da bismo održali odgovorno upravljanje i očuvali dugoročnu stabilnost, planiramo da u narednom periodu poslujemo u strožim finansijskim okvirima nego ranije. To će zahtevati teške odluke u određenim oblastima, ali ostajemo posvećeni održavanju konkurentnosti našeg kluba.
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Bez obzira na promene u ekonomskom okruženju, razvoj rukometa nam je godinama unazad postavio pravac profesionalne obnove. Igra je postala brža i dinamičnija, dueli jedan na jedan, brze promene pravca i sprintevi su postali više cenjeni. Ove promene su postavile nove zahteve na sastav igračke baze i na profesionalni rad. Već smo započeli svesnu generacijsku smenu u našem timu, čiji je odlučujući element podmlađivanje i postepeno povećanje uloge mađarskih igrača. Ovaj proces nije započeo iz ekonomske nužnosti, već je deo našeg dugoročnog profesionalnog koncepta zasnovanog na razvoju sporta i zahtevima modernog rukometa. Istovremeno, promenjene ekonomske okolnosti dodatno jačaju našu posvećenost nastavku profesionalnog pravca koji smo ranije započeli.
Izgradnja još nije završena i moguće je da će u narednom periodu biti daljih, ponekad teških, kadrovskih odluka. One će biti donete imajući u vidu dugoročne interese kluba i uz poštovanje prethodnog rada i dostignuća onih koji su u to učestvovali. Uprkos promenama, nastavljamo da težimo najvišim ciljevima u domaćim takmičenjima, a cilj nam je i da ostanemo dominantan klub na međunarodnoj sceni. Svesni smo da je za započetu generacijsku smenu potrebno vreme. Razvoj mladih igrača, sazrevanje obnovljenog tima i ispunjenje profesionalne koncepcije zahtevaju strpljenje i dosledan rad. Ne razmišljamo o kratkoročnim rešenjima, već o stvaranju uslova za trajni uspeh, uz očuvanje svega što je naš klub gradio tokom proteklih decenija.
Znamo da će period koji je pred nama biti izazovan, ali verujemo da gradeći na strasti i posvećenosti koja decenijama povezuje naš klub i naše navijače, možemo zajedno nastaviti da prenosimo sve na šta smo ponosni. Naš cilj je da sačuvamo naše tradicije i vrednosti i obogatimo istoriju kluba“, saopštio je PIK Seged.