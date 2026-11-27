Posle Đera, koji je u problemu i najavio je drastično rezanje troškova, smanjenje plata rukometašica na 50 odsto, odlazak Anite Gerbič sa rukovodeće pozicije, probleme u finansiranju i kresanje budžeta najavio je i vicešampion ove države PIK Seged.

Na klupskoj stranici tima za koji igra srpski reprezentativac Lazar Kukić potvrđeno je ono o čemu se spekulisalo, da će naredne sezone budžet da bude mnogo manji. Beograđaninu ugovor sa timom iz Segedina ističe u junu i izvesno je da menja sredinu. U redovima PIK Segeda uvek je bio veliki broj stranih rukometaša, od Slovenaca, Srba, Austrijanaca, Makedonaca do Skandinavaca. Na klupi je Šveđanin Mikael Apelgren. Švedski Aftonbladet je javio da je doskorašnji trener PIK Segeda otpušten posle kraha ove sezone u Ligi šampiona i neulaska u Top 12 fazu.

20.00: (2,10) Veclar (8,00) Gepingen (2,00)

Seged rastanak sa Apelgrenom nije potvrdio, ali je na zvaničnom sajtu obelodanio da će doći do smanjenja budžeta u narednom periodu.

"Naš klub je nedavno sveobuhvatno procenio promene koje utiču na njegovo poslovanje i njihove očekivane uticaje. Procena je učvrstila naše uverenje da moramo nastaviti profesionalni razvoj koji smo već započeli, uz posebnu pažnju na očuvanje ekonomske stabilnosti i konkurentnosti našeg kluba. Uslovi finansiranja mađarskog elitnog sporta menjaju se na nekoliko načina. Promene u izvorima finansiranja, promene u poreskim pravilima i ekonomski izazovi korporativnog sektora stvaraju okruženje u kojem su svesno planiranje i efikasno korišćenje raspoloživih resursa još važniji nego ranije. Ove promene značajno utiču na upravljanje našim klubom u nekoliko oblasti:

Naši prihodi od Szerencsejáték Zrt. su smanjeni na otprilike polovinu prethodnog iznosa, što direktno utiče na resurse dostupne za naše poslovanje.

Poreske promene koje će stupiti na snagu 1. januara 2027. godine takođe će imati ozbiljan uticaj na finansije našeg kluba. Od posebnog značaja je izmena pravila pojednostavljenog javnog doprinosa (EKHO), usled čega će se troškovi kluba vezani za plate značajno povećati, jer će klub morati da snosi dodatne troškove koji proizilaze iz izmenjenih poreskih pravila.