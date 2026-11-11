Potpuno nova Srbija za EP: Samo pet iz inostranstva, sedam iz Zvezde
Vreme čitanja: 2min | sre. 11.11.26. | 13:04
Sandra Kolaković pozvala 19 rukometašica na koje računa za Evropsko prvenstvo u Bratislavi početkom narednog meseca
Bolna smena generacija u taboru ženske rukometne reprezentacije Srbije. Posle mnogo lutanja, provere velikog broja rukometašica u prethodnom periodu, neuspešnih provera u Ohridu prošlog meseca, selektorka Srbije Sandra Kolaković je pozvala 19 igračica na koje računa za završene pripreme pred Evropsko prvenstvo narednog meseca u Bratislavi (od 3. do 20. decembra).
Grupa nam je paklena, sa svetskim silama, Nemačkom i Švedskom, kao i domaćinom Slovačkom, a u narednu fazu idu samo dve najbolje.
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Za razliku od prethodnih godina, sada je gro reprezentacije igra u Srbiji. Od 19 igračica čak sedam je iz srpskog šampiona Crvene zvezde i po tri iz Naise i Bora i jedna iz kruševačkog Napretka, dok je samo pet igračica koje brane boje klubova iz inostranstva.
U odnosu na prošli decembar i Svetsko prvenstvo gde smo zauzeli solidno 12. mesto, imali meč-loptu protiv Crne Gore za četvrtfinale, ali smo se raspali u Dortmundu, za Bratislavu ćemo gledati samo novog kapitena Jovanu Skrobić, zatim Aleksandru Vukajlović, Gordanu Petković, Dunju Radević i Tamaru Mandić. Neposredno pred start šampionata sveta se povredila Katarina Bojičić, dok je zbog bolesti van selekcije bila Aleksandra Stamenić.
Podsetimo, Dragana Cvijić je završila karijeru, sada je pomoćni trener reprezentacije, Katarina Krpež Šlezak se oprostila u aprilu od dresa reprezentacije u Novom Sadu, dok su to letos učinile i Sanja Radosavljević, Jovana Risović, i Anđela Janjušević. Selektorka Sandra Kolaković nije računala od početka mandata na Saru Garović, Tamaru Kocić, Jelenu Agbabu, Dunju Tabak, dok je Teodora Veličković u blagoslovenom stanju.
Okupljanje seniorske ženske reprezentacije Srbije zakazano je za sredu, 18. novembra u Kovilovu, gde će selekcija boraviti do 25. novembra, kada je planiran put u Šafhauzen. Tamo će rukometašice Srbije odigrati dva kontrolna susreta protiv selekcije Švajcarske.
SPISAK SRBIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO
GOLMANI: Gordana Petković (Bor), Marija Simić (Gmini Koberžice), Moli Kubina (Crvena zvezda)
LEVA KRILA: Aleksandra Stamenić (Crvena zvezda) i Jelena Stojanović (Naisa)
DESNA KRILA: Tijana Simić (Crvena zvezda) i Dunja Radević (Budućnost)
PIVOTI: Katarina Bojičić (Crvena zvezda), Katarina Mančić (Bor) i Sanja Stamenković (Napredak)
BEKOVI: Jovana Skrobić (Budućnost), Aleksandra Vukajlović (Crvena zvezda), Jelena Knežević (Brul), Aleksandra Vasić (Bor), Nora Fajfrić (Naisa), Leana Milosavljević (Stela Sen Mer), Tamara Mandić (Naisa), Teodora Majkić (Crvena zvezda), Lara Stanić (Crvena zvezda).