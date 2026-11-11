Potpuno nova Srbija za EP: Samo pet iz inostranstva, sedam iz Zvezde

Bolna smena generacija u taboru ženske rukometne reprezentacije Srbije. Posle mnogo lutanja, provere velikog broja rukometašica u prethodnom periodu, neuspešnih provera u Ohridu prošlog meseca, selektorka Srbije Sandra Kolaković je pozvala 19 igračica na koje računa za završene pripreme pred Evropsko prvenstvo narednog meseca u Bratislavi (od 3. do 20. decembra).

Grupa nam je paklena, sa svetskim silama, Nemačkom i Švedskom, kao i domaćinom Slovačkom, a u narednu fazu idu samo dve najbolje.