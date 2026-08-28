Premijera novog Partizana na Banjici

Ilija Abutović je sumirao utiske sa makedonske turneje.

“Što se tiče utakmice protiv Eurofarm Pelistera, mi smo se spremili dobro spremili, ali nismo očekivali da će sve vreme igrati sedam na šest. Tu se nismo najbolje snašli u odbrani. To nam je bila prva utakmica u sezoni, puno novih igrača, ali mislim da smo imali i dosta dobre segmente. Treba da se fokusiramo na te pozitivne strane. Ono što je bilo loše pokušali smo da popravimo protiv Alkaloida i mislim da možemo da budemo zadovoljni tom utakmicom. Pohvalio bih golmane, koji su bili na visokom nivou i dali su nam stabilnost. Napad nam je bio odličan”, rekao je iskusni defanzivac.

18.00: (1,03) Partizan (20,0) Dubočica (16,0)

Crno-beli se sada okreću domaćoj sceni, gde ih očekuje prvi meč kod kuće protiv Leskovčana, a potom i utakmica za trofej Superkupa protiv Dinama, koja se igra 4. septembra u Boru.

“Tokom naredne nedelje moramo da radimo na stvarima koje nisu bile dobre, jer nam se bliže Superkup i prvi duel u Ligi šampiona. Međutim, moramo da se skoncentrišemo i na Dubočicu. Pratio sam domaće prvenstvo prošle sezone i znam da će prvi put igrati u Evropi. Zadržali su okosnicu ekipe. Veliki respekt imamo za njih i želim im puno sreće u Evropi. Nama je fokus na našoj igri, da budemo bolji iz dana u dan. Pozivam navijače da dođu i podrže nas u što većem broju. Mi ćemo im svojom igrom uputiti najbolji poziv da nastave da nas bodre. Maksimalno smo motivisani kao ekipa, kao klub. Njihova podrška će nam biti vetar u leđa u najvažnijim duelima”, poručio je Abutović.

Trener Raul Gonzales analizirao je narednog protivnika i istakao da je domaća publika dodatni motiv da crno-beli zablistaju.

“Dubočica je ekipa koja je dosta agresivna u napadu. Nemaju visoku postavu, ali su odlični u igri jedan na jedan i dva na dva. Imaju raznovrstan napad, sa mnogo ukrštanja, a igraju i napad sedam na šest. Zbog toga će biti veoma važno da se naša odbrana prilagodi tim napadačkim kombinacijama. U odbrani su takođe veoma agresivni, posebno na sredini, gde imaju krupne i snažne igrače. To je ekipa koja zna da trči u kontru i brzo kažnjava greške protivnika. Ovo je naša prva utakmica kod kuće i verujem da navijači sa velikim nestrpljenjem očekuju da nas vide. Zato želimo da se pokažemo u najboljem svetlu i da odigramo dobru utakmicu”, istakao je španski strateg.

REGIONALNA RUKOMETNA LIGA – 3. KOLO

Petak

18.00: Partizan – Dubočica

18.00: Dinamo Pančevo – Ohrid

19.00: Alkaloid - Lovćen