Prva pobeda aktuelnog šampiona: Lando Noris najbrži u Mađarskoj

Noris je sa pol-pozicije odlično krenuo, ali je nakon manje greške u drugoj krivini izgubio vođstvo od timskog kolege Pjastrija . Australijanac je prethodno bez većih problema obišao Leklera , koji je posle lošeg starta pao čak na peto mesto, iza Verstapena i svog timskog kolege Hamiltona .

Posle subotnjih kvalifikacija, vodeći dvojac u generalnom plasmanu, Antoneli i Hamilton , kažnjen je pomeranjem za po tri mesta na startnom gridu. Vozač Ferarija sankcionisan je zbog ometanja rivala, pa je sa drugog pao na peto mesto, dok je Antoneli zbog nedovoljnog usporavanja pod žutim zastavama pomeren sa četvrtog na sedmo.

Na šestoj poziciji završio je drugi vozač Red Bula Isak Hađar , a prvih deset kompletirali su Rasel, posle problema na startu, Lijam Loson u Rejsing Bulsu, vozač Audija Niko Hulkenberg i drugi vozač Rejsing Bulsa Arvid Lindblad .

Šarl Lekler je završio na četvrtom mestu, nakon što je posle prolaska kroz cilj preuzeo poziciju od timskog kolege Hamiltona , pošto je sedmostruki šampion dobio kaznu od pet sekundi zbog prekoračenja brzine u pitlejnu i pao na peto mesto.

Italijan na vrhu generalnog plasmana ima 219 poena, uz prednost od 50 bodova nad drugoplasiranim Luisom Hamiltonom , dok je još devet poena dalje drugi vozač Mercedesa Džordž Rasel .

Ipak, najgore je na početku trke prošao Rasel, kojem se na bolidu Mercedesa aktivirao ‘’anti-stall’’, sistem koji sprečava gašenje motora pri niskim obrtajima. Britanac je zbog toga izgubio veliki broj pozicija i pao gotovo na samo začelje, pa je od početka bio suočen sa teškim zadatkom da nadoknadi izgubljene pozicije.

Uvodni krugovi protekli su u znaku duela starih rivala, Verstapena i Hamiltona. Međutim, iako se očekivalo da će sedmostruki šampion na mekim pneumaticima vremenom gubiti tempo u odnosu na Verstapena koji je imao srednje tvrde, Holanđanin je preko radija prijavljivao probleme sa pneumaticima i menjačem koji su ga usporavali.

Hamilton je u 15. krugu prešao na tvrde pneumatike, a Verstapen je njegov potez ispratio već u narednom krugu. Po povratku na stazu vozač Ferarija imao je blagu prednost, ali je Verstapen odličnim napadom u prvoj krivini uhvatio Hamiltona nespremnog i preoteo mu poziciju.

U međuvremenu su na prvu promenu pneumatika otišli i vozači Meklarena, Pjastri i Noris, po povratku na stazu njihove pozicije ostale su nepromenjene, a u vođstvu je bio Antoneli koji je na svoju promenu otišao nekoliko krugova kasnije.

Usledio je mirniji deo trke, a u 31. krugu Hamilton je prvi među vodećima otišao na drugu promenu pneumatika, nakon čega je reagovao i tada vodeći Pjastri.

Australijanac se vratio na stazu sa nekoliko sekundi prednosti, ali je ubrzo naišao na problem kada je sustigao Karlosa Sainsa, kojeg je trebalo da obiđe za ceo krug. Vozač Vilijamsa se nije odmah sklonio uprkos plavim zastavama, a tokom pokušaja preticanja došlo je i do manjeg kontakta.

Pjastri je zbog toga izgubio dragocene sekunde, što se kasnije pokazalo ključnim, pošto ga je timski kolega Noris nakon promene pneumatika pretekao i preuzeo vođstvo.

Britanac je zatim bez većih problema obišao i Antonelija i u vođstvu ostao sve do kraja trke, dok je Pjastrijev dan postao još teži u 57. krugu, kada je zbog problema sa menjačem morao da parkira bolid pored staze.