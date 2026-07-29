Radivojević blistao na golu, Pavlović raspucan: Srbija ubedljiva na startu Evropskog prvenstva

Blistao je na golu Vanja Radivojević, odbranama ulio samopozdanje saigračima. Novi golman Partizana je imao devet odbrana u prvih 30 minuta. U napadu su raspoloženi bili Mihajlo Popović i Veljko Pavlović

Pitanje pobednika nije se postavljalo. Od početnih 4:0 do "plus 8" (15:7) na poluvremenu, bilo je jasno da će dva boda da pripadnu Orlićima. U nastavku raspucali su se Veljko Pavlović i Filip Blečić, pa je brzo bila dvocifrena prednost. Do kraja utakmice Brković je dao šansu i ostalim igračima. Svi su se upisali u strelce, osim dvojice čuvara mreže.

Najefikasniji u našoj selekciji bio je desni bek Trimo Trebnja Veljko Pavlović sa sedam golova, dok su po pet dali Mihajlo Popović i Filip Blečić. Na golu je Vanja Radivojević sakupio 11 odbrana, a Adrijan Rivera četiri. Kod Turaka po četiri pogotka Mehmeta Tana, Emirana Ujmana i Emre Kočdemira, uz sedam odbrana Muhameta Čakira.

Ovo je tek zagrevanje, protiv Nemačke će se videti gde smo trenutno u ovoj konkurenciji i možemo li bar do četvrtfinala. U napadu je bilo mnogo soliranja, tehničkih grešaka, ali za početak nije loše, ali Nemci su fizicki dominantni i biće potrebno mnogo bolja partija da se dobije jedan od favorita za zlato u Beogradu.

Treba pohvaliti lep ambijent na Banjici. Jedna strana tribina je bila puna, oko 1.500 ljudi je došlo da podrži mlade rukometne nade Srbije, duplo više nego u finalu plej-ofa ARKUS lige, Partizan - Vojvodina krajem maja.