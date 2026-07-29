Radomir Koković: Braga ne pripada Ligi konferencije! Zvuči čudno, ali ne razmišljam o rezultatu

A, postoji li realna šansa da Pančevci nadoknade minus zaostatka iz prvog meča? “Zaista, koliko god zvučalo čudno, nisam fokusiran na rezultat. Fokusiran sam isključivo na naš performans. Tako smo bili namešteni i u prvoj utakmici. To je recept i za sutra. Psihologija je naravno drugačija. Osnovna ideja je na nama, na onome što mi želimo da ostvarimo. Izbegavam da pričam o rezultatu. Ali, sve ćemo uraditi kako bismo sebe stavili u poziciju da možemo da očekujemo dobar rezultat“.

Što se tiče igračkog kadra, svi su tu, izuzev Silvestera Džaspera koji je glavom već na zapadu Evrope, iako Železničar još nije pronašao ponudu koja odgovara i klubu i igraču. Pa opet...

“Imam nula dilema oko kadra koji će da igra. Džasper je pred transferom otkako se završila prošla sezona. Nije bilo teško zaključiti u mojoj poziciji da će nas pre ili kasnije napustiti. Jeste bio značajan, ali spremali smo se za život posle njega. Nastojaćemo da ga adekvatno zamenimo, sav uticaj koji je imao na igru potražićemo od igrača na drugim pozicijama. Jer, igrač koji će igrati na njegovoj poziciji je nešto drugačijeg profila“, odgovara Koković, ne otkrivajući naravno na koga misli.

Ali, zna šta Železničar mora da ispravi iz prvog meča. Pod broj jedan – realizaciju.

“Stvorili smo u Pančevu dovoljno prilika da postignemo makar jedan gol, to je evidentno. Poslednjih 15 minuta smo bili dominantni. U nekim situacijama je falila bolja odluka u završnoj trećini, imali bismo i više prilika da smo tu bili bolji“.

Druga stvar koja bi mogla da bude mnogo važna jeste psihička priprema, jer jasno je da se ovaj tim Železničara do sada nije susretao sa ovakvim izazovima.

“Dobro pitanje na koje nemam odgovor. Činjenica je da je za 95 odsto i više mojih igrača ovo prvo iskustvo na gostujućem terenu u Evropu. Uradiću sve što mogu, teorijski, da ih pripremim za impuls koji dolazi sa tribina, za stav igrača Brage koji dočekuju nas. Ali, bilo kakva psihološka prirema koja se bavi teorijom, a ne praksom, ne mora nužno puno da donese. Igrači moraju u sebi da pronađu taj drajv. Nadam se samo da ta adaptacija neće trajati više od 10 minuta“, smeje se Koković.