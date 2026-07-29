Radomir Koković: Braga ne pripada Ligi konferencije! Zvuči čudno, ali ne razmišljam o rezultatu
Vreme čitanja: 3min | sre. 29.07.26. | 20:04
“Džasperov uticaj na igru moraćemo da nadomestimo nekim drugim igračem na drugoj poziciji“, dodaje trener Železničara
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Brage)
Krivudavi put vodi kroz brda, onda tunel i pogled koji direktno iz garaže puca na veliki natpis sa imenom Brage. Unutra, svaki detalj – od klupskog grba, velikog pres centra, malog trofejnog muzeja – sve ukazuje na veličinu kluba. Na evropskom nivou. Radomir Koković toga je i više nego svestan, pa konferenciju za novinare pred revanš Železničara sa portugalskim klubom počinje nimalo kurtoaznim, već apsolutno opravdanim hvalospevima.
“Veliko je zadovoljstvo biti ovde. Na svakom koraku se oseća veličina kluba, istorija i tradicija. Braga, po mom skromnom mišljenju, ne pripada ovde. Svakako je za Ligu Evrope, ako ne Ligu šampiona. Privilegija je što smo uopšte u istom takmičenju sa Bragom. Mi smo mlad klub, mlad tim, jedan od najmlađih. Gledaćemo da budemo dosledni svom stilu sutra, da ovo iskoristimo za afirmaciju svih nas, posebno igrača. Došli smo da se takmičimo i dostojno reprezentujemo i srpski fudbal i sve što naš klub predstavlja“.
Izabrane vesti
A, postoji li realna šansa da Pančevci nadoknade minus zaostatka iz prvog meča?
“Zaista, koliko god zvučalo čudno, nisam fokusiran na rezultat. Fokusiran sam isključivo na naš performans. Tako smo bili namešteni i u prvoj utakmici. To je recept i za sutra. Psihologija je naravno drugačija. Osnovna ideja je na nama, na onome što mi želimo da ostvarimo. Izbegavam da pričam o rezultatu. Ali, sve ćemo uraditi kako bismo sebe stavili u poziciju da možemo da očekujemo dobar rezultat“.
Što se tiče igračkog kadra, svi su tu, izuzev Silvestera Džaspera koji je glavom već na zapadu Evrope, iako Železničar još nije pronašao ponudu koja odgovara i klubu i igraču. Pa opet...
“Imam nula dilema oko kadra koji će da igra. Džasper je pred transferom otkako se završila prošla sezona. Nije bilo teško zaključiti u mojoj poziciji da će nas pre ili kasnije napustiti. Jeste bio značajan, ali spremali smo se za život posle njega. Nastojaćemo da ga adekvatno zamenimo, sav uticaj koji je imao na igru potražićemo od igrača na drugim pozicijama. Jer, igrač koji će igrati na njegovoj poziciji je nešto drugačijeg profila“, odgovara Koković, ne otkrivajući naravno na koga misli.
Ali, zna šta Železničar mora da ispravi iz prvog meča. Pod broj jedan – realizaciju.
“Stvorili smo u Pančevu dovoljno prilika da postignemo makar jedan gol, to je evidentno. Poslednjih 15 minuta smo bili dominantni. U nekim situacijama je falila bolja odluka u završnoj trećini, imali bismo i više prilika da smo tu bili bolji“.
Druga stvar koja bi mogla da bude mnogo važna jeste psihička priprema, jer jasno je da se ovaj tim Železničara do sada nije susretao sa ovakvim izazovima.
“Dobro pitanje na koje nemam odgovor. Činjenica je da je za 95 odsto i više mojih igrača ovo prvo iskustvo na gostujućem terenu u Evropu. Uradiću sve što mogu, teorijski, da ih pripremim za impuls koji dolazi sa tribina, za stav igrača Brage koji dočekuju nas. Ali, bilo kakva psihološka prirema koja se bavi teorijom, a ne praksom, ne mora nužno puno da donese. Igrači moraju u sebi da pronađu taj drajv. Nadam se samo da ta adaptacija neće trajati više od 10 minuta“, smeje se Koković.
O samom rivalu u superlativu.
“Braga je izuzetno organizovan tim u svim fazama igre. Najopasniji su u visokom presingu, gde su orijentisani na čoveka, izuzetno je teško protiv njih graditi napad iz poslednje linije. I ta uska struktura, ujedno i fluidna u ofanziva. Sa puno rotacija, napadanja iz dubine. Izuzetno kvalitetni mehanizmi igre. Kao kolektiv je najopasnija, zato ne pominjem nikoga poimence“.
Vezista Janko Jevremović, koji je imao odličnu rolu u prvom meču, mnogo kraći, ali bez naznaka straha u glasu.
“Očekuje nas veoma jaka i intezitivna utakmica. Neverovatno težak protivnik, koji je igrao polufinale Lige Evrope. Ali, prvu utakmicu smo odigrali jako kvalitetno, spremili smo tako i drugu. Mislim da nećemo imati tremu. Treba da igramo našu igru od prvog do poslednjeg minuta, mi treba da izgledamo isto. Za sve nas je ovo najveća utakmica karijere. Opravdali smo očekivanja i igre iz prethodne sezone. Jeste važno kako ćemo ući u meč, ali nema potrebe sada da gatamo. Igraćemo maksimalno ozbiljno i fokusirano“.