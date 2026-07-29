Krvarili preko 100 minuta, preživeli 37 šuteva, ne i penale: Kairat se izvukao, stiže na Balkan
Vreme čitanja: 3min | sre. 29.07.26. | 20:25
Prošlogodišnji učesnik Lige šampiona umalo završio učešće u drugom kolu kvalifikacija, ide u Bugarsku ili Rumuniju
Rastao je Kairat iz godine u godinu, postajao sve relevantniji faktor na međunarodnoj sceni, a onda je sve krunisao prošle sezone debitantskim plasmanom u Ligu šampiona. Pokušavaju u Almatiju ovog leta da ponove uspeh iz prošle sezone, a dana je malo falilo da ostanu bez šansi za tako nešto, pošto je Omonija uspela da dvomeč drugog kola kvalifikacija za elitno takmičenje uvede u penal-seriju.
Imao je Kairat zaostatak iz prve utakmice, izgubio je 0:1 na Kipru, ali je večeras domaćin neutralisao zaostatak u 37. minutu golom Edmilsona. Pogodak Brazilca stigao je 11 minuta nakon što je napadač Omonije Andronikos Kakulis dobio crveni karton, usledila je totalna ofanziva Kazahstanaca, ali je Omonija preživljavala zahvaljujući golmanu Fabijanu, ali i okviru gola, pošto je dva puta Kairat do isteka "regularnih" 90 minuta pogađao prečku. Ostalo je 1:0 za Kairat i posle 120 minuta, preživeli su Kiprani 37 šuteva (i drugog igrača manje od 112. minuta) i izborili penale, ali je tamo tim iz Almatija bio bolji 6:5 posle sedam serija penala, nakon što je u poslednjoj seriji Temirlan Anarbekov odbranio penal Nikolasu Panajotuu.
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Kairat će se u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona sastati sa pobednikom dvomeče Levski Sofija - Univerzitatea Krajova. Bugari su dobili prvu utakmicu u Bugarskoj 1:0, a u toku je revanš u Rumuniji. Kairat je na ovaj način automatski obezbedio minimalno igranje u plej-ofu Lige Evrope, a time i u najgorem slučaju učešće u ligaškom delu Lige konferencije naredne jeseni. Za Kairat će to biti treći put u istoriji da će biti učesnik grupne faze ili ligaškog dela nekog od međunarodnih takmičenja, pošto je prethodno igrao u Ligi konferencije 2021. i Ligi šampiona 2025.
Što se Omonije tiče, imaće i kiparski šampion ogromnu šansu da se domogne igranja makar u Ligi konferencije naredne jeseni, jer će se u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope sastati sa gibraltarskim Linkoln Red Impsom, a ako opravda ulogu favorita i izbori plej-of za Ligu Evrope, imala bi Omonija osiguran ligaški deo Lige konferencije. Omonija je do sada igrala dva puta u Ligi Evrope (2020. i 2022) i tri puta u Ligi konferencije (2021, 2024. i 2025). Dakle, u prethodnih šest sezona bili su pet puta učesnici nekog od međunarodnih takmičenja, a sada će protiv Linkolna pokušati da nastave kontinuitet pojavljivanja u grupnim i ligaškim fazama.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 2. KOLO (REVANŠ)
Utorak
KuPS - Sabah 0:2 (0:0), prvi meč 0:1
/Simić 52, Mikels 70/
Linkoln Red Imps - Mjelbi 0:0, prvi meč 0:3
Dinamo Zagreb - Tun 3:2 (2:2, 0:2), prvi meč 1:1
/Beljo 75, Kačavenda 78, Valinčić 112 - Labo 4, Birki 22/
Celje - Egnatija 2:2 (1:1, 1:1), penalima 4:1, prvi meč 3:3
/Kvesić 34, 97 - Hrka ag 21, Smajli 115/
Harts - Šturm 0:2 (0:0), prvi meč 0:4
/Zajdl 54, Soglo 68/
Šamrok - Ararat 2:1 (2:0), prvi meč 0:2
/Hejli 11, Grini 36 - Lima 73/
Sreda
Kairat - Omonija 1:0 (1:0, 1:0), penalima 6:5, prvi meč 0:1
18.00: (1,80) Kaunas Žalgiris (3,50) Ki Klaksvik (4,70) - 0:0
19.00: (1,75) Leh Poznanj (3,50) Arhus (4,50) - 4:1
19.30: (1,65) Hapoel Ber Šiva (3,70) Vikingur (4,90) - 1:2
19.30: (2,00) Univerzitatea Krajova (3,45) Levski (3,80) - 0:1
20.00: (1,07) Crvena zvezda (12,0) Larn (35,0) - 4:0
20.00: (6,00) Gornjik Zabže (4,00) Fenerbahče (1,57) - 0:1
20.15: (1,35) Slovan (4,50) Iberija (7,50) - 2:0
*** kvote su podložne promenama