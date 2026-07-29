Krvarili preko 100 minuta, preživeli 37 šuteva, ne i penale: Kairat se izvukao, stiže na Balkan

Rastao je Kairat iz godine u godinu, postajao sve relevantniji faktor na međunarodnoj sceni, a onda je sve krunisao prošle sezone debitantskim plasmanom u Ligu šampiona. Pokušavaju u Almatiju ovog leta da ponove uspeh iz prošle sezone, a dana je malo falilo da ostanu bez šansi za tako nešto, pošto je Omonija uspela da dvomeč drugog kola kvalifikacija za elitno takmičenje uvede u penal-seriju.

Imao je Kairat zaostatak iz prve utakmice, izgubio je 0:1 na Kipru, ali je večeras domaćin neutralisao zaostatak u 37. minutu golom Edmilsona. Pogodak Brazilca stigao je 11 minuta nakon što je napadač Omonije Andronikos Kakulis dobio crveni karton, usledila je totalna ofanziva Kazahstanaca, ali je Omonija preživljavala zahvaljujući golmanu Fabijanu, ali i okviru gola, pošto je dva puta Kairat do isteka "regularnih" 90 minuta pogađao prečku. Ostalo je 1:0 za Kairat i posle 120 minuta, preživeli su Kiprani 37 šuteva (i drugog igrača manje od 112. minuta) i izborili penale, ali je tamo tim iz Almatija bio bolji 6:5 posle sedam serija penala, nakon što je u poslednjoj seriji Temirlan Anarbekov odbranio penal Nikolasu Panajotuu.