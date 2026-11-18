Dva kola pre kraja prvog dela takmičenja Radnički ima prolaz u džepu. Ostvario je i četvrtu pobedu u isto toliko utakmica u društvu najboljih i pridružio se Barseloneti. Španski predstavnik je sinoć pobedom na Novom Beogradu postao prvi tim koji je prošao u četvrtfinale, a sada mu se pridružio srpski šampion.

Ali, posao nije završen. Biće za Kragujevčane i te kako bitna italijanska turneja i rezultati koje zabeleži na Apeninskom poluostrvu. Prvo protiv Breše početkom decembra, a sredinom istog meseca i na gostovanju Pro Reku.

O čemu se radi?

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Radnički se jeste plasirao među osam najboljih u Ligi šampiona, međutim, još nije osigurao prvo mesto u grupnoj fazi, a ono donosi određene povlastice, ako svi favoriti opravdaju očekivanja. Reč je o tome da će u drugom delu prvoplasirani tim ukrstiti sa još jednim pobednikom grupe, te dve drugoplasirane ekipe. Može da se ispostavi i da ne bude prednost, sve zavisi od toga kako će se stvari odvijati u ostalim grupama...

Za sada po sastav Uroša Stevanovića u Evropi, kao i u Regionalnoj vaterpolo lige, ide kao po loju. Daleko bolje nego prethodnih sezona u ovom delu godine. Radnički je rutinski došao do nova tri boda protiv Oradee, uprkos tome što je bio bez kapitena Andrije Prlainovića i centra Josipa Vrlića. Odluka trenera bila je da ih poštedi napora, ali imao je ko da povuče.

Sava Ranđelović bio je izvrstan u napadu. Spuštao se kod stative i iz tri pokušaja postigao je tri pogotka, a imao je i tri ukradene lopte. Jednako produktivan bio je i Nikola Jakšić. Njih dvojica najčešće su uspešno završavali akcije. Nikola Dedović bio je dvostruki strelac, a golmani Radoslav Filipović i Ivan Marcelić rotirali su se među stativama i samo se Tudor Fulea razmahao. Spakovao je četiri komada, no to nije bilo dovoljno da bi rumunski tim zaista ugrozio domaćina.

Bez po muke Radnički je došao do pobede protiv ekipe koja u grupi slovi za autsajdera...

LIGA ŠAMPIONA – 4. KOLO

Sreda

GRUPA A

Olimpijakos – Hanover 13:12

Sabadelj – Jadran Herceg Novi 10:11