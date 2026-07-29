Raketa u beogradskom kavezu i dato obećanje – biće upaljen „killer mode“

ATT se nalazi među najboljim timovima na svetu, mnogo šampiona je kroz njega prošlo i nivo sparing partnera koji tamo može da se nađe je nešto što Evropa ne može da ponudi. Tamo ga je sačekao spartanski život, soba od 15 kvadrata iznad sale, bez ikakvih distrakcija koje bi ga skrenule sa puta ka ultimativnom cilju. „Mislim da mi je to potrebno da bih ušao u mentalni ‘killer mode’ i verujem da će se to dokazati kada me, poput zver, puste u kavez prvog avgusta“ , rekao je Rakić pre odlaska na pripreme.

Za borbu u Beogradu, Aleksandar Rakić je odlučio da okrene list i da protiv Marčina Tibure označi novi početak u karijeri. Ovog puta, pripreme nije odradio u Beču, Beogradu ili na Tajlandu, nego je otputovao na Floridu, boravio je u kampu „American Top Team“ (ATT), sali gde je poslednji put odradio pripreme 2019. uoči borbe protiv Džimija Manuve . Ta borba je svima ostala u sećanju, jer je tada Rakić ugasio svetla protivniku zahvaljujući jednom od najlepših kikova ikada u UFC-u.

Jasno je da je Aleksandru Rakiću, nakon teške povrede kolena 2022. godine, potreban novi fokus. Rakić je pokazao da i dalje može da se nosi sa najboljima, međutim, neodlučnost i taktičke greške u poslednjoj borbi su ga skupo koštale i doživeo je nokaut u borbi gde nije uspeo da iskoristi jasne prednosti koje je imao.

Četiri uzastopna poraza u UFC organizaciji za borca često znače pritisak da se pod hitno dođe do pobede i time obezbedi budućnost u promociji. To znači da je, nakon devet godina provedenih u svetskoj eliti, za Rakića došlo vreme da dokaže da i dalje može da pruži brutalan performans protiv UFC veterana kao što je MarčinTibura.

NOVA KUĆA U TEŠKOJ KATEGORIJI

Godinama je Aleksandar Rakić morao da brine o spuštanju kilograma pred borbu. Za impozantnog borca poput njega to je često značilo skidanje preko 15 kilograma vode i ogroman stres za telo koje je moralo da prođe kroz ekstremnu dehidrataciju i ekspresnu rehidrataciju. Posledice tog procesa su brojne: manjak energije, grčevi, oslabljena izdržljivost na udarce… A, sve to da bi Aleksandar mogao da uđe u oktagon sa težinskom prednošću, što je pravi mač sa dve oštrice.

Fizički gledano, Raketa je u formi života i deluje da je u teškoj kategoriji našao mesto gde će moći da se bori pod najboljim uslovima. Pre svega, moći će da koristi očekivanu prednost u brzini udaranja i kretanja na koju dobar deo kategorije nije navikao. Psihički gledano, rasterećen je pritiska spuštanja kilaže i ući će u kavez pun energije znajući da od svoga tela može da očekuje da izdrži zahteve dominantnog performansa koji se od njega i očekuje.

Svi sastojci su tu da, uz vetar u leđa domaće publike i pametnu taktiku, Aleksandar Rakić odradi savršen povratak i obraduje MMA fanove širom sveta prvim nokautom u osam godina.

Piše: Roman Lugassy