Rasel frustriran posle odustajanja u Belgiji: Baterija se nije punila, bilo je opasno

Frustriran nemogućnošću da se u Belgiji bori za važne bodove, Rasel je u izjavi za medije objasnio da je razlog zbog kojeg nije mogao da se brani u prvim krivinama bio nedostatak energije, odnosno baterija koja se nije punila. ‘’Imao sam dobar start. Ulazak u prvu krivinu bio je odličan i bio sam blizu Verstapena, ali iz nekog razloga, baterija se nije punila u prvoj krivini. Baterija se nije punila i izašao sam iz prve krivine sa 35% manje energije, a pošto se nije punila, imao sam problem sa Boost-om. Turbo nije radio kako treba, tako da nisam imao snagu. Na vrh O Ruža stigao sam sa 0% baterije. Iskreno, to je bilo opasno. Prošla su me tri automobila. Nije ni trebalo da se nađem u toj situaciji. Zbog toga sam najviše ljut.’’

Do kontakta sa Hamiltonom došlo je u spletu krivina poznatom kao ‘’Le Komb’’, odmah nakon Kemel pravca, kada je Rasel sa spoljne strane pokušao da obiđe nekadašnjeg timskog kolegu, a sedmostruki šampion zakačio zadnji desni kraj bolida Mercedesa i okrenuo ga, posle čega je Rasel bio van staze, te je njegova trka bila završena.

Čak se ni Rasel nije složio sa odlukom sudija.

‘’Između mene i Luisa, iskreno, mislim da je bio trkački incident. Nije to uradio namerno. On snosi veći deo krivice nego ja, ali nije uradio ništa nepromišljeno. Možda sam ja mogao da ostavim malo više prostora sa spoljne strane, a možda je i on mogao malo jače da zakoči. Do tog incidenta uopšte ne bi došlo da sam imao brzinu na pravcu.’’

U razgovoru za Skaj Sports F1, šef Mercedesa Toto Volf istakao je da je odgovornost za Raselove probleme u Belgiji u potpunosti na ekipi.

‘’Incident koji se dogodio bio je veoma nesrećan za nas. Izgubili smo mnogo bodova u šampionatu konstruktora, kao i bodove za Džordža u šampionatu vozača. Imali smo problem na svim Mercedesovim motorima zbog kojeg nam je nedostajalo snage na pravcima. To ga je ozbiljno pogodilo i odgovornost za to je u potpunosti na nama. Trudimo se da kao tim damo svoj maksimum. Imamo najmoćniju pogonsku jedinicu i snažan bolid koji je sposoban da pobeđuje. Svi daju svoj maksimum kako bi sveli greške na minimum, ali one se ipak dešavaju jer smo ljudi’’, poručio je Volf.

Problemi za Rasela, međutim, nisu počeli tek u trci. Britanac je već tokom petka prijavljivao probleme sa bolidom, dok u subotnjim kvalifikacijama nije uspevao da pronađe pravi tempo. Bio je sporiji nešto više od pola sekunde od timskog kolege Andree Kimija Antonelija koji je osvojio pol-poziciju, što je bio jasan pokazatelj da Mercedes nije uspevao da pronađe rešenje za probleme na bolidu Rasela.

Odustajanje na stazi Spa-Frankoršam je drugo u sezoni za britanskog vozača, pošto je prethodno u Kanadi imao tehnički problem. Takođe, u Monaku je Rasel bio tek 12. posle kazne, tako da je u deset rundi u 2026, u tri navrata ostao bez poena.

To znači da posle još jedne pobede timskog kolege Antonelija Rasel zaostaje 50 bodova u generalnom plasmanu, dok ga je Hamilton pretekao i sada ima pet bodova više.

‘’Više ni ne osećam razočaranje. Kada ti se to dešava toliko često, jednostavno se navikneš.’’, poručio je Rasel.

Naredna trka Formule 1 na programu je sledećeg vikenda u Mađarskoj.