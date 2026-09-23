Red Bul zadržava istu vozačku postavu za 2027: Hađar vozi uz Verstapena
Vreme čitanja: 3min | sre. 23.09.26. | 11:22
„Svestan sam privilegije koju predstavlja to što vozim za tako neverovatan tim, uz četvorostrukog svetskog šampiona kao što je Maks“, kaže Francuz
Ekipa Red Bula saopštila je u sredu da će francuski vozač Isak Hađar voziti za tim pored Maksa Verstapena i naredne sezone. Ova odluka stiže dan nakon što je potvrđeno da će se Hađar vratiti na stazu predstojećeg trkačkog vikenda u Azerbejdžanu nakon povrede ručnog zgloba, zbog koje je propustio trke u Holandiji, Monci i Madridu.
Francuz poreklom iz Alžira, stigao je u Red Bul na početku tekuće sezone, nakon što je u 2025. debitovao u sestrinskoj ekipi Rejsing Buls. Još tada, na Velikoj nagradi Holandije, uspeo je prvi put da se popne na pobedničko postolje, a taj uspeh ponovio je ove sezone u Monaku. Takođe, pre nego što je zbog povrede bio primoran da propusti tri trke, imao je impresivan niz od sedam uzastopnih trka koje je završio među najboljih šest, i zbog toga se nalazi na osmom mestu u šampionatu.
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Njegova brzina i konstantno držanje koraka sa Verstapenom impresionirali su ekipu Red Bula, koja je odlučila da ga zadrži i naredne sezone.
„Veoma smo uzbuđeni što nastavljamo naš put sa Isakom“, rekao je šef Red Bula Loran Mekis, pa dodao:
„Od kada nam se pridružio početkom godine, bio je sjajan i na stazi i van nje, posebno ako se uzme u obzir da mu je ovo tek druga sezona u Formuli 1, zbog čega je odluka o produženju ugovora bila laka. Od samog početka, Isak se potpuno posvetio timu, provodeći svaki trenutak u fabrici sa svojim inženjerima kako bi razvijao bolid, uvek željan da uči i napreduje. Već od prvog vikenda u Melburnu moglo je da se vidi da je sa izuzetnom smirenošću podneo prelazak na viši nivo i da je zaslužio svoje mesto u ovom bolidu“.
Hađar je istakao koliko mu znači produžavanje ugovora, kao i to da se raduje za budućnost u timu Red Bula.
„Veoma sam uzbuđen što ću nastaviti sa Red Bul Rejsingom. U fabrici je toliko talentovanih ljudi i svestan sam privilegije koju predstavlja to što vozim za tako neverovatan tim, uz četvorostrukog svetskog šampiona kao što je Maks. Od trenutka kada sam potpisao ugovor, želeo sam da se u potpunosti posvetim timu, a uz podršku Lorana i svih u Milton Kinsu, uspeo sam da opravdam poverenje koje su mi ukazali. Stalno želim da slušam, učim i svakog dana pomeram svoje granice, zbog čega sam još uzbuđeniji zbog onoga što me očekuje u budućnosti“.
Odluka o produžavanju ugovora za Hađara ostavlja otvoreno pitanje vozačke postave Rejsing Bulsa, koju ove sezone čine Lijam Loson i Arvid Lindblad. Iako su obojica imali impresivne rezultate ove sezone, priliku čeka bugarski vozač Nikola Colov, trenutni lider u šampionatu Formule 2.
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Predstojećeg vikenda voziće se trka u Bakuu, na programu Formule 1 je Velika nagrada Azerbejdžana, a zbog tamošnjeg praznika akcija će početi dan ranije od uobičajenog, u četvrtak, kvalifikacije će biti u petak od 14 časova, dok će se trka voziti u subotu od 13 časova.
Raspored za Veliku nagradu Azerbejdžana:
Četvrtak
Prvi trening 10.30-11.30
Drugi trening 14.00-15.00
Petak
Treći trening 10.30-11.30
Kvalifikacije 14.00-15.00
Subota
Trka 13.00
PIŠE: Maja Nakaradić