Ibon Navaro pred debi sa Žalgirisom: Semi Odželej spreman, Đurišić ne igra

Španski stručnjak ističe da se ide korak po korak i da je još rano pričati o ciljevima. "Želimo da se takmičimo svakog dana. Pred nama je izuzetno dugačka sezona sa mnogo utakmica i ne možemo mnogo unapred da postavljamo ciljeve, kao što je broj pobeda. Moramo da se borimo svakog dana, minuta i da pružimo najbolje što možemo".

Upitan je trener Crvene zvezde o tome koliko je za kratko vreme uspeo da upozna srpsku košarkašku kulturu, kao i to da li je bilo nekih situacija sa navijačima. "Košarka je ovde u Beogradu više od sporta. Ona je kultura, strast i emocija. Nije samo sport, već nešto više od toga. Jedva čekamo da vidimo sutra Arenu i veliki broj naših navijača, kao i to da osetimo energiju koju će nam dati".

O prvom rivalu Žalgirisu.

"Reč je o timu koji je napravio velike promene sa Valančijunasom i Edvardsom, ali je sačuvao i nukleus ekipe. Imaju bolji takmičarski ritam od nas. Počeli su da treniraju i rade zajedno pre bilo koje druge ekipe, tako da je sigurno reč o ekipi koja ima više ritma od nas. Međutim, mi igramo kod kuće. Smatram da smo na vreme uradili najvažnije stvari kako bismo bili u stanju da se takmičimo- Sigurno je da će biti grešaka u pojedinim stvarima, ali najvažnije je da imamo energije i da uradimo kako treba ono što moramo da uradimo".

Četvrtak, 20.00: (1,85) Crvena zvezda (14,0) Žalgiris (2,05)

Naravno, u prvom planu je svakako Valančijunas, ali je jasno da nije jedina pretnja po koš Zvezde.

"Žalgiris pre svega igra odličnu timsku košarku, tak da ako se fokusirate na njega, Slevu, Tubelisa ili Edvardsa, onda će da iskoči neko drugi i da vas kazni. Zadržali su jezgro tima i istog trenera, a nisu menjali mnogo ni filozofiju igre. Imaju automatizme koji čine to da se prilagođavaju na različite defanzive. Potrebno je da protiv Žalgirisa igramo kao tim, a očekujem i da oni igraju tako. Ne treba da se fokusiramo samo na jednog igrača".

Ko osvaja Evroligu?

Beogradske večite rivale predvode španski treneri, počevši od Alberta Rijere u FK Crvena zvezda, preko Đoana Penjaroje koji je na klupi Partizan Mozzrt Beta, a Navaro održava kontakt sa njima.

"Sreo sam se sa Rijerom isti broj puta kao i sa Penjarojom, ali nismo imali mnogo vremena da razgovaramo. Obaveze tokom pripremnog perioda bile su takve da nismo imali mnogo vremena da razgovaramo. Jednog sam sreo na parkingu, a drugog u tržnom centru, tako da nismo imali previše vremena. Možda je i bolje da nas viđaju u javnosti, a da neke stvari ostanu za nas privatne. Pre 20 godina situacija je bila drugačija. Mi (Španci) imali smo balkanske trenere i to su ciklusi. Nema nekog posebnog razloga, jednostavno je sada tako. Ne postoji tehnički ili taktički razlozi za tako nešto".

Za kraj, naglasio je Navaro da je ekipi potrebno strpljenja.

"Kada imate mali broj treninga, onda ne možete da očekujete da se sve odmah poklopi. Ako to očekujete, onda sledi samo frustracija, a takvi će biti i igrači. Bolje je biti realan i razumeti da je ovo proces i da je potrebno prilagoditi se. Pripreme moramo da posmatramo u tom kontekstu, odnosno koliko je treninga bilo pre toga, kakav je bio intenzitet, kako ste iskoristili slobodan dan, da li više za hemiju ili rad na taktici... Sve je to kontekst i treba ponoviti da je ovo proces", rekao je pred prvi meč u sezoni Ibon Navaro.